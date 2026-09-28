Sevgili İkizler, Ay'ın Boğa'daki bu uzun konaklaması, ilişkinde kelimelerden çok davranışların konuşmasını sağlıyor; partnerine sözden çok küçük bir jestle yaklaşman bugün daha etkili olacak. Mars'ın Aslan'daki ikinci gün coşkusu, konuşmalarına her zamankinden fazla bir özgüven katıyor.

Bekar İkizler ise bugün kurduğu bir sohbetin aslında yüzeyde göründüğünden çok daha anlamlı olduğunu fark edebilir; merakını bastırmadan bu bağlantıyı biraz daha derinleştirmesi ona iyi gelecek.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…