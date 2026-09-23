Sevgili İkizler, ilişkisi olan İkizler bugün partnerinin söylemediği bir şeyi sezgisel olarak anlayabilir; Ay'ın Balık'taki etkisiyle güçlenen bu anlayış aranızdaki bağı derinleştirecek. Bu sezgisel anlayış, aranızda kelimelere dökülmemiş bir güveni bugün daha da pekiştirecek.

Bekar İkizler ise bugün kurduğu bir sohbette her zamankinden daha duygusal bir taraf keşfedebilir; bu keşif seni alışık olmadığın bir yakınlığa götürebilir. Bu keşif, seni her zamankinden daha açık bir iletişime yönlendirebilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…