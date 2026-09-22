Sevgili İkizler, ilişkisi olan İkizler bugün ilişkisinde aylardır konuşulmayan bir konuyu rahatça gündeme getirebilir; bu netliği kolaylaştıran şey, Güneş'in bugün Terazi'ye geçmesiyle havaya yayılan denge duygusu, ikinizin de rahatlamasını sağlayacak. Konuşmanın ardından hissedeceğin hafiflik, ilişkinize taze bir başlangıç kazandırabilir.

Bekar İkizler ise bugün kurduğu sohbetlerin beklediğinden daha ciddi bir ilgiye dönüşebileceğini fark edebilir; sözlerinin karşındakini bu kadar etkilemesi seni de şaşırtabilir. Bu ilgiyi küçümsemeden üzerine gitmen, bugün seni yeni bir tanışıklığa taşıyabilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…