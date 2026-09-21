Sevgili İkizler, ilişkisi olan İkizler sözlerinin bugün her zamankinden etkili çıktığını fark edebilir; Merkür'ün Jüpiter'le kurduğu uyum sayesinde içini dökmek için doğru bir gün, biriktirdiği bir konuyu bugün paylaşması ilişkisine hafiflik katacak.

Bekar İkizler ise sohbetinin akıcılığıyla karşısındakini kolayca etkileyebilir; ama sadece lafta kalmaması için attığı adımı küçük bir jestle desteklemesi, bu ilginin kalıcı bir bağa dönüşmesini sağlayacak.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…