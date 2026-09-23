Sevgili İkizler, zihnin bugün her zamankinden daha dağınık hissedebilir; net konuşmalar yapmak yerine dinlemeye ağırlık vermen, Ay'ın Balık'taki etkisiyle daha doğru bir tercih olacak. Aklındaki fikirleri hemen paylaşmak yerine bir süre olgunlaştırman, bugün seni gereksiz bir tartışmadan koruyacak.

Maddi olarak bugün bir anlaşmayı imzalamadan önce detayları bir kez daha okuman, gözden kaçırdığın bir noktayı fark etmeni sağlayabilir; acele etmeden ilerlemen ileride seni büyük bir baş ağrısından kurtaracak.

Peki ya aşk? İlişkisi olan İkizler, bugün partnerinin söylemediği bir şeyi sezgisel olarak anlayabilir; bu anlayış aranızdaki bağı güçlendirecek ve iletişiminizi kolaylaştıracak. Bekar İkizler ise bugün kurduğu bir sohbette her zamankinden daha duygusal bir taraf keşfedebilir; bu keşif seni alışık olmadığın bir yakınlığa götürebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…