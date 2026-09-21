Sevgili İkizler, fikirlerin bugün her zamankinden daha kolay karşılık buluyor; Merkür'ün Jüpiter'le kurduğu uyum sayesinde bir sunum, yazı ya da teklif beklediğinden fazla ilgi görebilir. Elindeki fırsatı büyütmek için bugün geri adım atma.

Maddi olarak para akışın bugün rahat bir seyir izliyor; küçük bir ek gelir ya da beklenmedik bir teşekkür ödemesi kapını çalabilir. Gelen parayı hemen harcamak yerine bir kısmını kenara ayırman, ileride işine yarayacak bir alışkanlık olur.

Peki ya aşk? İlişkisi olan İkizler, sözlerinin bugün her zamankinden etkili çıktığını fark edebilir; içini dökmek için doğru bir gün. Bekar İkizler ise sohbetinin akıcılığıyla karşısındakini kolayca etkileyebilir, ama sadece lafta kalmaması için attığı adımı bir jestle desteklemesi gerekiyor.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…