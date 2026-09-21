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İkizler Burcu right-white
22 Eylül 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
21.09.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! İkizler ve yükselen İkizler burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 22 Eylül Salı gününüz nasıl geçecek? 22 Eylül Salı günü İkizler ve yükselen İkizler burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, fikirlerin bugün her zamankinden daha kolay karşılık buluyor; Merkür'ün Jüpiter'le kurduğu uyum sayesinde bir sunum, yazı ya da teklif beklediğinden fazla ilgi görebilir. Elindeki fırsatı büyütmek için bugün geri adım atma.

Maddi olarak para akışın bugün rahat bir seyir izliyor; küçük bir ek gelir ya da beklenmedik bir teşekkür ödemesi kapını çalabilir. Gelen parayı hemen harcamak yerine bir kısmını kenara ayırman, ileride işine yarayacak bir alışkanlık olur.

Peki ya aşk? İlişkisi olan İkizler, sözlerinin bugün her zamankinden etkili çıktığını fark edebilir; içini dökmek için doğru bir gün. Bekar İkizler ise sohbetinin akıcılığıyla karşısındakini kolayca etkileyebilir, ama sadece lafta kalmaması için attığı adımı bir jestle desteklemesi gerekiyor.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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