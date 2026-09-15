Sevgili İkizler, gün içinde Ay'ın Akrep'teki etkisiyle normalden daha derin ve sorgulayıcı bir zihin yapınız var; bir iş meselesinin yüzeyinin altına inme isteği güçlü. Akşam Yay'a geçişle birlikte konuşmalarınız daha rahat, daha geniş kapsamlı bir hal alıyor.

Para konusunda gün içinde bir anlaşmanın detaylarını didik didik edebilirsiniz; bu titizlik işinize yarayacak. Akşama doğru daha iyimser bir bakış açısı kazanabilirsiniz, ama imza atmadan önce sabahki dikkatli halinize güvenmeye devam edin.

Aşk tarafında, ilişkisi olan İkizler gün içinde partnerinin söylemediği bir şeyi merak edebilir; akşam saatlerinde bu meraklarını daha rahat, şakacı bir dille dile getirebilirler. Bekar İkizler için gün, mesaj trafiğinin yoğunlaştığı, birden fazla sohbetin aynı anda ilerlediği bir hal alabilir; bunlardan biri beklediğinizden çok daha derin bir konuya kayabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…