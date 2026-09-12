Sevgili İkizler, kendi burcundaki Uranüs geri harekete geçeli üç gün oldu ve bunu bugün değiştirmek istediğin bir alışkanlık olarak hissedeceksin. Terazi Ay'ı keyif evinde ilerlerken hafta sonunun tadını çıkarmak isteyeceksin. Ancak Yengeç'teki Mars'la kare, cebindeki paranın canının istediği kadar geniş olmadığını hatırlatabilir. Planını bütçene göre kurarsan akşam huzurun yerinde olur.

Maddi konularda bugün küçük harcamalara dikkat etmelisin. Tek tek bakınca masum görünen kahveler ve ufak siparişler, gün sonunda seni şaşırtacak bir toplama ulaşabilir. Harcamalarını gün içinde not alman işini kolaylaştıracak.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir İkizler burcuysan, partnerinle ev ya da aile üzerine bir konu gündeme gelebilir. Şakayla geçiştirmek yerine dinlemeyi seçersen gün güzel kapanır. Bekar bir İkizler burcuysan, sohbetin hızla ilerlediği biriyle karşılaşabilirsin. Zekan ilgisini çekiyor, biraz da kendini anlatmasına izin ver. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…