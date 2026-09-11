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İkizler Burcu right-white
12 Eylül 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
11.09.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! İkizler ve yükselen İkizler burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 12 Eylül Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 12 Eylül Cumartesi günü İkizler ve yükselen İkizler burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, Uranüs burcunda retro ilerlerken son haftalarda aldığın bir karar bugün tekrar önüne gelebilir. Özellikle ev, çalışma ortamı ya da günlük yaşamını etkileyen bir değişiklik yaptıysan “Ben bunu niye böyle yaptım?” dediğin küçük bir ayrıntı çıkabilir. Başak Yeni Ayı sonrasında evde daha işlevsel bir düzen kurmak sandığından fazla zaman kazandırabilir.

Para tarafında internetten verdiğin bir siparişle ilgili iade, değişim veya fiyat farkı konusu çıkabilir. Ürün eline ulaştıysa bir kontrol et istersen; daha sonra fark ettiğin bir eksikle uğraşmak daha yorucu olabilir. İade süresini de bir kenara yazsan iyi olur.

Peki ya aşk? Merkür Terazi’deyken sohbet etmek kolaylaşsa da Neptün karşıtlığı bazı sözleri yanlış anlamaya açık hale getiriyor. İlişkin varsa karşındaki yarı şaka yarı ciddi söylediğin bir şeyi düşündüğünden fazla önemseyebilir; “Ben öyle demek istemedim” noktasına gelmeden ne kastettiğini anlatmalısın. Bekarsan yeni tanıştığın biri sana çok tanıdık hissettirecek olabilir, hemen büyük bir uyum hikayesi kurma; birkaç ortak nokta güzel bir başlangıçtır ama gerisini zaman gösterecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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