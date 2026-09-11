Sevgili İkizler, Uranüs burcunda retro ilerlerken son haftalarda aldığın bir karar bugün tekrar önüne gelebilir. Özellikle ev, çalışma ortamı ya da günlük yaşamını etkileyen bir değişiklik yaptıysan “Ben bunu niye böyle yaptım?” dediğin küçük bir ayrıntı çıkabilir. Başak Yeni Ayı sonrasında evde daha işlevsel bir düzen kurmak sandığından fazla zaman kazandırabilir.

Para tarafında internetten verdiğin bir siparişle ilgili iade, değişim veya fiyat farkı konusu çıkabilir. Ürün eline ulaştıysa bir kontrol et istersen; daha sonra fark ettiğin bir eksikle uğraşmak daha yorucu olabilir. İade süresini de bir kenara yazsan iyi olur.

Peki ya aşk? Merkür Terazi’deyken sohbet etmek kolaylaşsa da Neptün karşıtlığı bazı sözleri yanlış anlamaya açık hale getiriyor. İlişkin varsa karşındaki yarı şaka yarı ciddi söylediğin bir şeyi düşündüğünden fazla önemseyebilir; “Ben öyle demek istemedim” noktasına gelmeden ne kastettiğini anlatmalısın. Bekarsan yeni tanıştığın biri sana çok tanıdık hissettirecek olabilir, hemen büyük bir uyum hikayesi kurma; birkaç ortak nokta güzel bir başlangıçtır ama gerisini zaman gösterecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…