Sevgili İkizler, yöneticin Merkür’ün Neptün’le karşıtlığı bugün iş hayatında duyduğun bir bilgiyle doğrulamadan harekete geçmemen gerektiğini gösteriyor. Bir toplantının saati, teslim tarihi ya da senden istenen görev konusunda farklı şeyler söylenirse yazılı olan bilgiye güven. Merkür-Plüton uyumu hatayı erken fark etmeni ve konuyu hızlıca düzeltmeni kolaylaştırabilir.

Maddi konularda evde küçük bir düzenleme için para ayırman gerekebilir. Depolama kutusu, mutfak gereci ya da eksilen başka bir ev ihtiyacı alırken ölçüyü ve miktarı kontrol etmek sonradan değişimle uğraşmanı önleyebilir.

Aşk hayatında ilişkin varsa evde ya da aynı ortamdayken yapılması gereken bir iş üzerinden küçük bir anlaşmazlık çıkabilir; kimin yapmadığını tartışmak yerine işi bölüşmek meseleyi daha hızlı kapatır. Bekarsan yakın çevrende yeni yeni tanımaya başladığın birinin davranışları merak uyandırabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…