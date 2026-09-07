Sevgili İkizler, yöneticin Merkür’ün Neptün ile karşıtlığı bugün duyduğun her bilgiyi doğru kabul etmemen gerektiğini gösteriyor. İş yerinde “kesinleşti” diye anlatılan bir değişikliğin aslında hâlâ görüşme aşamasında olduğunu öğrenebilirsin. Merkür-Plüton uyumu sayesinde doğru kişiye ulaşıp gerçeği öğrenmen kolay olacak.

Maddi konularda şehir içinde halletmen gereken birkaç iş küçük ama peş peşe masraf çıkarabilir. Ulaşım, kahve, öğle yemeği ve kısa süreli park ücreti gibi harcamalar gün sonunda düşündüğünden büyük bir toplam oluşturabilir. Dikkatli ilerlemek hayrına olacaktır.

Aşk hayatında ilişkin varsa bugün mesele yanlış anlaşılmaktan çok zamanlama olabilir. Partnerin önemli bir şey anlatmak isterken sen başka bir işle ilgileniyorsan konuşmayı geçiştirmek yerine ne zaman rahatça dinleyebileceğini söyle. Bekarsan ortak bir ilgi alanı üzerinden tanıştığın biriyle sohbet hızla derinleşebilir ve seninle baş başa buluşmak istediğini söyleyebilir. Hemen kapılmadan önce temkinli ilerlemen daha iyi olacaktır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…