Sevgili İkizler, Merkür ile Ay arasındaki destekleyici görünüm bugün zihnini hızlandırıyor ve iş görüşmelerini hareketlendiriyor. Sabah saatlerinde senden farklı bir görev üstlenmen ya da başka bir projeye destek vermen istenebilir. Hemen cevap vermek yerine senden tam olarak ne beklendiğini öğren; görev tanımı ilk anlatıldığından daha kapsamlı çıkabilir.

Maddi konularda telefon hattın, internet paketin ya da kullandığın dijital bir hizmet nedeniyle fazladan ödeme yapabilirsin. Paket aşımı, yurt dışı kullanımı veya fark etmeden devreye giren ek bir hizmet faturayı yükseltebilir; kullanım ayrıntılarına bakman farkın nereden geldiğini gösterecek.

Aşk hayatında Ay-Venüs karesi, ilişkinde ufak bir kıskançlık meselesini gündeme taşıyabilir. Partnerinin bir mesajı ya da sosyal medya etkileşimi hakkında soru sorması seni şaşırtabilir; savunmaya geçmeden konuşmak konuyu büyümeden kapatır. Bekarsan Ay’ın Aslan’a geçmesiyle mesajlaşmalar hızlanabilir ve yakın çevrenden tanıdığın biri sana beklemediğin kadar açık yaklaşabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…