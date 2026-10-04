Eğitim Bir İşe Yaramaz
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“Eğitim ne işe yarar?” diye sormak yerine belki de artık başka bir soru sormamız gerekiyor:
Ya eğitim bir işe yaramıyorsa?
Burada öğrenmenin gereksiz olduğunu söylemiyorum. Sorun, öğrenmeyi eğitim sistemiyle aynı şey sanmamızda. Tarih boyunca eğitim hep işe yaradı. Dini kurumlara insan yetiştirdi, toplumsal düzeni destekledi, sanayileşmeyle birlikte işgücü hazırladı, vatandaşlık bilinci kazandırdı ve kitlesel okuryazarlığı yaygınlaştırdı. Yani eğitim sistemleri hiçbir zaman amaçsız değildi.
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Asıl soru şu: Kimin amacı için?
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Sorun, yanlış şeyleri başarıyla yapmasıdır.
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