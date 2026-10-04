Eğitim Bir İşe Yaramaz

Çünkü sistemler çoğu zaman bireyin ne olabileceğinden önce toplumun bireyden ne beklediğini düşündü. Bugün eğitim sistemleri eleştirel düşünme, yaratıcılık, problem çözme, dijital okuryazarlık ve yaşam boyu öğrenme gibi hedeflerden söz ediyor. Ancak öğrencinin günlük deneyimi çoğu zaman çok farklı:

Doğru cevabı bul.

Sınavda çıkacak olanı öğren.

Notunu yükselt.

Sıralamada öne geç.

Diplomanı al.

Türkiye’de de eğitimi çok konuşuyoruz ama çoğunlukla eğitimden çok eğitim yarışını konuşuyoruz.

Kaç net yaptın?

Kaç puan aldın?

Hangi okulu kazandın?

Buna karşılık şu sorular daha az soruluyor:

Bu çocuk neyi merak ediyor?

Kendi fikrini oluşturabiliyor mu?

Öğrendiğini hayatla ilişkilendirebiliyor mu?

Bir iddiayı sorgulayabiliyor mu?

Belki bunun bir nedeni de düşünmeyi, merakı ve yaratıcılığı ölçmenin zor olmasıdır. Ölçmesi kolay olanı önemli ilan ediyor, sonra da ölçtüğümüz şeyi eğitim zannediyoruz.

Belki de sorun eğitim sisteminin başarısız olması değildir.