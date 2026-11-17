Feribotla Geçme Dönemi Tarihe Karışıyor: 700 Metrelik Köprü Geliyor
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Köprü, Transamazon kara yolunun 571. kilometresinde yükseliyor.
Nehrin ortasında 424 metrelik ayaksız bir açıklık olacak.
Çalışmalar nehrin iki yakasında aynı anda sürüyor.
Köprünün açılış tarihi birkaç kez ertelendi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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