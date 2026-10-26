İstanbul'a 8 Şeritli Yeni Köprü Geliyor: Sazlıdere Üzerinde 196 Metrelik Kuleler Yükseliyor

Toplam 46 metre tabliye genişliğine sahip köprü, 4 gidiş ve 4 geliş olmak üzere 8 şeritli olarak tasarlandı. Sazlıdere Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Nakkaş-Başakşehir kesiminin önemli yapılarından biri olarak öne çıkıyor.

Otoyol güzergahı, Nakkaş Kavşağı'ndan başlayarak Yeşilbayır, Deliklikaya ve Hadımköy yerleşimlerinin kuzeyinden geçiyor. Sazlıdere Barajı'nın güneyindeki köprü üzerinden devam eden güzergahın, Şehir Hastanesi Kavşağı aracılığıyla Olimpiyat Stadı ile Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne ulaşım sağlaması planlanıyor. Projenin, Başakşehir Kavşağı üzerinden Kuzey Marmara Otoyolu'na, Bahçeşehir bağlantı yolu üzerinden de TEM İstanbul-Edirne Otoyolu'na bağlanması hedefleniyor.