İstanbul'a 8 Şeritli Yeni Köprü Geliyor: Sazlıdere Üzerinde 196 Metrelik Kuleler Yükseliyor
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İstanbul'un ulaşım ağına yeni bir köprü ekleniyor. Kuzey Marmara Otoyolu'nun Nakkaş-Başakşehir kesiminde yapımı süren 8 şeritli Sazlıdere Köprüsü'ndeki çalışmalar havadan görüntülendi. Gergin eğik askılı sistemle inşa edilen köprü, 196 metre yüksekliğindeki iki kulesiyle dikkat çekiyor.
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Kaynak: DHA
Gergin eğik askılı sistemle inşa edilen Sazlıdere Köprüsü, 196 metre yüksekliğinde iki kuleye sahip.
Köprü 8 şeritli olarak hizmet verecek ve Şehir Hastanesi ile Olimpiyat Stadı'na ulaşım sağlayacak.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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