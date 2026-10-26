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İstanbul'a 8 Şeritli Yeni Köprü Geliyor: Sazlıdere Üzerinde 196 Metrelik Kuleler Yükseliyor

İstanbul'a 8 Şeritli Yeni Köprü Geliyor: Sazlıdere Üzerinde 196 Metrelik Kuleler Yükseliyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
26.10.2026 - 10:30
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İstanbul'un ulaşım ağına yeni bir köprü ekleniyor. Kuzey Marmara Otoyolu'nun Nakkaş-Başakşehir kesiminde yapımı süren 8 şeritli Sazlıdere Köprüsü'ndeki çalışmalar havadan görüntülendi. Gergin eğik askılı sistemle inşa edilen köprü, 196 metre yüksekliğindeki iki kulesiyle dikkat çekiyor.

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Kaynak: DHA

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Gergin eğik askılı sistemle inşa edilen Sazlıdere Köprüsü, 196 metre yüksekliğinde iki kuleye sahip.

Gergin eğik askılı sistemle inşa edilen Sazlıdere Köprüsü, 196 metre yüksekliğinde iki kuleye sahip.

İstanbul'un ulaşım projeleri arasında yer alan Sazlıdere Köprüsü'nde yapım çalışmaları sürüyor. Sazlıdere Barajı çevresinde bulunan köprü ve çevresindeki çalışmalar havadan görüntülendi. Görüntülerde köprüdeki çalışmaların son durumu kaydedildi.

Gergin eğik askılı sistemle inşa edilen köprü, 196 metre yüksekliğinde elmas geometrisine sahip iki kuleyle tasarlandı. Ana açıklığı 440 metre, yan açıklıkları ise 210'ar metre olacak. Ana köprü uzunluğu 860 metre olarak planlanırken, yaklaşım viyadükleriyle birlikte toplam uzunluk 1.618 metreye ulaşacak.

Köprü 8 şeritli olarak hizmet verecek ve Şehir Hastanesi ile Olimpiyat Stadı'na ulaşım sağlayacak.

Köprü 8 şeritli olarak hizmet verecek ve Şehir Hastanesi ile Olimpiyat Stadı'na ulaşım sağlayacak.

Toplam 46 metre tabliye genişliğine sahip köprü, 4 gidiş ve 4 geliş olmak üzere 8 şeritli olarak tasarlandı. Sazlıdere Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Nakkaş-Başakşehir kesiminin önemli yapılarından biri olarak öne çıkıyor.

Otoyol güzergahı, Nakkaş Kavşağı'ndan başlayarak Yeşilbayır, Deliklikaya ve Hadımköy yerleşimlerinin kuzeyinden geçiyor. Sazlıdere Barajı'nın güneyindeki köprü üzerinden devam eden güzergahın, Şehir Hastanesi Kavşağı aracılığıyla Olimpiyat Stadı ile Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne ulaşım sağlaması planlanıyor. Projenin, Başakşehir Kavşağı üzerinden Kuzey Marmara Otoyolu'na, Bahçeşehir bağlantı yolu üzerinden de TEM İstanbul-Edirne Otoyolu'na bağlanması hedefleniyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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