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Bölgenin En Yüksek Dağına Kayak Merkezi Kuruyorlar: Merkeze Yarım Saat Uzakta

Bölgenin En Yüksek Dağına Kayak Merkezi Kuruyorlar: Merkeze Yarım Saat Uzakta

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
24.10.2026 - 20:47
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Batman'ın Sason ilçesinde bulunan ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en yüksek dağı olan 2 bin 978 metre rakımlı Mereto Dağı'na kayak merkezi kuruluyor. Yaz aylarında bile zirvesinde kar bulunan dağ, doğa turizminin yanı sıra kış turizmine de ev sahipliği yapacak.

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Kaynak: AA

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Mereto Dağı'nın 2 bin 350 metre rakımında kurulumu süren merkezde pist, karşılama alanı ve istasyon kafeleri yer alacak.

Mereto Dağı'nın 2 bin 350 metre rakımında kurulumu süren merkezde pist, karşılama alanı ve istasyon kafeleri yer alacak.

Valiliğin öncülüğünde ve İl Özel İdaresinin finansman desteğiyle başlatılan çalışma kapsamında dağın 2 bin 350 metre rakımında Mereto Dağı Kayak Merkezi kuruluyor. Merkezde yaklaşık 150 metrelik pist, karşılama alanı, konveyör bant (kayakçıları yokuş yukarı taşıyan hareketli bant sistemi), istasyon kafeleri ile karavan ve çadır park alanları bulunacak.

Sason Kaymakamı Furkan Başar, AA muhabirine yaptığı açıklamada inşaatın hızlı bir şekilde devam ettiğini belirtti. Başar, kayak merkezi fikrinin Batman'da turizmi 365 güne yaymak adına yapılan en büyük çalışmalardan biri olduğunu ifade etti.

Sason ilçe merkezinden yarım saatte ulaşılabilecek merkeze giden güzergahta 19 kilometrelik sıcak asfalt çalışması tamamlandı.

Sason ilçe merkezinden yarım saatte ulaşılabilecek merkeze giden güzergahta 19 kilometrelik sıcak asfalt çalışması tamamlandı.

Başar, güvenlik yolu kapsamında Mereto Dağı'nda 19 kilometrelik sıcak asfalt çalışmasının tamamlandığını bildirdi. Yolun 12 kilometresine vatandaşların can ve mal güvenliği için çelik bariyerler döşendi. Misafirler, Sason ilçe merkezinden yarım saat gibi kısa bir sürede kayak merkezine ulaşabilecek.

Yüzde 16 eğimli kayak pistinin, yeni başlayan ve orta düzeydeki kayakçılar için uygun mavi kategoride olacağı aktarıldı. Yol güzergahındaki istasyon kafelerde kahvaltı yapıp dinlenebilecek ziyaretçiler, çocuklarıyla gün boyu eğlenebilecek.

Merkezin mevsim şartlarına göre kasım ayının başından nisan sonuna kadar hizmet vermesi planlanıyor.

Merkezin mevsim şartlarına göre kasım ayının başından nisan sonuna kadar hizmet vermesi planlanıyor.

Mevsim şartlarına göre kasım ayının başından nisan sonuna kadar Mereto Dağı Kayak Merkezi'nde kayak yapılabilecek. Karavan park alanları ve çadır kamp alanlarında ziyaretçiler konaklama imkanı da bulacak. Başar, merkezi bu sezona yetiştirmeye çalıştıklarını ve bölgede çok yoğun çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Bölgede tesis edilen huzur ve güven ortamı sayesinde kayak merkezine büyük bir ziyaretçi ilgisi bekleniyor. Kaymakam Başar, çalışmaların tamamlanmasıyla Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne yeni bir kayak merkezi kazandırılmış olacağını, yerli ve yabancı turistlerin bölgeyi kış turizmi kapsamında da ziyaret edebileceğini ifade etti.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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