Bölgenin En Yüksek Dağına Kayak Merkezi Kuruyorlar: Merkeze Yarım Saat Uzakta
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Batman'ın Sason ilçesinde bulunan ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en yüksek dağı olan 2 bin 978 metre rakımlı Mereto Dağı'na kayak merkezi kuruluyor. Yaz aylarında bile zirvesinde kar bulunan dağ, doğa turizminin yanı sıra kış turizmine de ev sahipliği yapacak.
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Kaynak: AA
Mereto Dağı'nın 2 bin 350 metre rakımında kurulumu süren merkezde pist, karşılama alanı ve istasyon kafeleri yer alacak.
Sason ilçe merkezinden yarım saatte ulaşılabilecek merkeze giden güzergahta 19 kilometrelik sıcak asfalt çalışması tamamlandı.
Merkezin mevsim şartlarına göre kasım ayının başından nisan sonuna kadar hizmet vermesi planlanıyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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