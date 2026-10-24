Bölgenin En Yüksek Dağına Kayak Merkezi Kuruyorlar: Merkeze Yarım Saat Uzakta

Mevsim şartlarına göre kasım ayının başından nisan sonuna kadar Mereto Dağı Kayak Merkezi'nde kayak yapılabilecek. Karavan park alanları ve çadır kamp alanlarında ziyaretçiler konaklama imkanı da bulacak. Başar, merkezi bu sezona yetiştirmeye çalıştıklarını ve bölgede çok yoğun çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Bölgede tesis edilen huzur ve güven ortamı sayesinde kayak merkezine büyük bir ziyaretçi ilgisi bekleniyor. Kaymakam Başar, çalışmaların tamamlanmasıyla Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne yeni bir kayak merkezi kazandırılmış olacağını, yerli ve yabancı turistlerin bölgeyi kış turizmi kapsamında da ziyaret edebileceğini ifade etti.