Koca Dağı Oyup İçine Gizli Denizaltı Sığınağı Yapmışlar: Nükleer Saldırıya Bile Dayanıklı

Soğuk Savaş yıllarında Karadeniz'deki donanma operasyonlarının ana sığınağı haline gelen yapı, Sovyet denizaltılarının tespit edilmeden görev sahasına sevk edilmesinde kritik rol oynadı. Tesisin konumu ve iç mimarisi, dönemin istihbarat servisleri tarafından uzun süre çözülemeyen bir savunma hamlesi olarak kayıtlara geçti.

Stratejik önemini yitirmesinin ardından 1993'te kapatılan yeraltı üssü, günümüzde müzeye dönüştürülmüş durumda ve Soğuk Savaş dönemi askeri mühendisliğinin en sıra dışı tahkimat projelerinden biri olarak varlığını sürdürüyor.