Koca Dağı Oyup İçine Gizli Denizaltı Sığınağı Yapmışlar: Nükleer Saldırıya Bile Dayanıklı
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Sovyetler Birliği, Soğuk Savaş yıllarında Kırım'ın Balaklava kentinde devasa bir dağı içten oyarak nükleer saldırılara dayanıklı yer altı denizaltı üssü inşa etti. 'Object 825 GTS' kod adıyla hayata geçirilen gizli tesis, denizaltı filosunu olası bir nükleer yıkımdan korumak ve düşman radarlarından izole etmek amacıyla tasarlandı. Üs günümüzde müze olarak varlığını sürdürüyor.
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Dağın içi oyularak açılan su altı tüneller sayesinde denizaltılar yüzeye çıkmadan doğrudan açık denizden üsse girebiliyordu.
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Sığınak yalnızca denizaltıları değil, nükleer serpinti ortamındaki personeli de koruyacak şekilde tasarlandı.
Karadeniz'deki donanma operasyonlarının ana sığınağı olan üs, günümüzde müze olarak ziyaret ediliyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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