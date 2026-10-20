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Koca Dağı Oyup İçine Gizli Denizaltı Sığınağı Yapmışlar: Nükleer Saldırıya Bile Dayanıklı

Koca Dağı Oyup İçine Gizli Denizaltı Sığınağı Yapmışlar: Nükleer Saldırıya Bile Dayanıklı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
20.10.2026 - 14:24
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Sovyetler Birliği, Soğuk Savaş yıllarında Kırım'ın Balaklava kentinde devasa bir dağı içten oyarak nükleer saldırılara dayanıklı yer altı denizaltı üssü inşa etti. 'Object 825 GTS' kod adıyla hayata geçirilen gizli tesis, denizaltı filosunu olası bir nükleer yıkımdan korumak ve düşman radarlarından izole etmek amacıyla tasarlandı. Üs günümüzde müze olarak varlığını sürdürüyor.

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Dağın içi oyularak açılan su altı tüneller sayesinde denizaltılar yüzeye çıkmadan doğrudan açık denizden üsse girebiliyordu.

Dağın içi oyularak açılan su altı tüneller sayesinde denizaltılar yüzeye çıkmadan doğrudan açık denizden üsse girebiliyordu.

Mühendislik projesi kapsamında yüzlerce metre yükseklikteki kaya kütlesi oyularak dağın içine su altı tünelleri ve yapay seyir kanalları açıldı. İnşaat 1953 ile 1961 yılları arasında sürdü ve yaklaşık 120 bin ton kaya çıkarıldı. Merkezdeki su kanalı 602 metre uzunluğunda ve en fazla 7 denizaltıyı barındırabiliyor.

Tesisin dış çevreyle temasını kesen devasa koruma kapıları ve kalın beton tahkimatlar, 100 kiloton gücündeki bir nükleer patlamanın yaratacağı şok dalgasını sönümleyecek şekilde inşa edildi.

Sığınak yalnızca denizaltıları değil, nükleer serpinti ortamındaki personeli de koruyacak şekilde tasarlandı.

Sığınak yalnızca denizaltıları değil, nükleer serpinti ortamındaki personeli de koruyacak şekilde tasarlandı.

Tesis bünyesinde bağımsız hava filtreleme üniteleri, enerji santralleri ve çok sayıda personeli uzun süre besleyebilecek lojistik depolar kuruldu. Böylece içerideki personelin nükleer serpinti ortamında dış dünyadan bağımsız yaşayabilmesi hedeflendi.

Yer altı kompleksinde denizaltıların bakım ve onarım işlemlerinin yanı sıra torpido ve nükleer mühimmat yüklemeleri de keşif uydularının göremeyeceği şekilde gizlilik altında yürütüldü.

Karadeniz'deki donanma operasyonlarının ana sığınağı olan üs, günümüzde müze olarak ziyaret ediliyor.

Karadeniz'deki donanma operasyonlarının ana sığınağı olan üs, günümüzde müze olarak ziyaret ediliyor.

Soğuk Savaş yıllarında Karadeniz'deki donanma operasyonlarının ana sığınağı haline gelen yapı, Sovyet denizaltılarının tespit edilmeden görev sahasına sevk edilmesinde kritik rol oynadı. Tesisin konumu ve iç mimarisi, dönemin istihbarat servisleri tarafından uzun süre çözülemeyen bir savunma hamlesi olarak kayıtlara geçti.

Stratejik önemini yitirmesinin ardından 1993'te kapatılan yeraltı üssü, günümüzde müzeye dönüştürülmüş durumda ve Soğuk Savaş dönemi askeri mühendisliğinin en sıra dışı tahkimat projelerinden biri olarak varlığını sürdürüyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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