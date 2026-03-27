'Sovyet Hayaleti' Uyanıyor: Su Altındaki Sovyet Denizaltısı 800 Bin Kat Radyasyon Sızdırıyor

Uzaktan kumandalı su altı araçları (ROV) ile gerçekleştirilen dört ayrı dalış denizaltının kondisyonuna dair endişe verici bulgular sağladı. Araştırmanın en çarpıcı verisi, nükleer reaktörün havalandırma borularından yükselen ve video kayıtlarına yansıyan radyoaktif bulutlar oldu. Alınan örneklerde, nükleer enerji üretimi ve silah denemelerinin bir yan ürünü olan Sezyum-137 konsantrasyonunun, normal seviyelerin tam 1.000 katına çıktığı saptandı. Enkazın belirli noktalarında ise Stronsiyum-90 ve Sezyum-137 seviyeleri, Norveç Denizi’ndeki standart değerlerin sırasıyla 400 bin ve 800 bin kat üzerinde ölçüldü.