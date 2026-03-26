82 Yaşındaki Çiftçiden 26 Milyon Dolarlık Teklife Ret: Teknoloji Devleri Eli Boş Döndü

82 yaşındaki mülk sahibi Ida Huddleston, yerel basın kuruluşu WKRC’ye yaptığı açıklamada, kararlarının temelinde 'gıda güvenliği ve doğal kaynakların korunması' olduğunu belirtti. Veri merkezlerinin yoğun su tüketimi ve bölgedeki yer altı sularına yönelik olası kirlilik risklerine atıfta bulunan Huddleston, bu tür tesislerin yerel halkın iddia edildiği gibi ekonomik kalkınmasına hizmet etmediğini savundu. Huddleston, teknoloji yatırımlarının bölgeye istihdam sağlayacağı yönündeki söylemleri 'gerçeği yansıtmayan bir vaat' olarak nitelendirerek, tarım arazilerinin betonlaşmasına karşı kararlı bir duruş sergiledi.