82 Yaşındaki Çiftçiden 26 Milyon Dolarlık Teklife Ret: Teknoloji Devleri Eli Boş Döndü

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
26.03.2026 - 14:24

ABD’nin Kentucky eyaletinin kuzeyinde, nesillerdir tarımla uğraşan Huddleston ailesi, modern teknoloji dünyasının sunduğu devasa bir yatırım teklifini reddederek dikkatleri üzerine çekti. Edinilen bilgilere göre, ismi açıklanmayan küresel bir yapay zeka şirketi, Mason County sınırları içerisinde yer alan 1.200 dönümlük aile çiftliğinin bir kısmını veri merkezi (data center) inşa etmek amacıyla satın almak istedi. Şirket tarafından sunulan 26 milyon dolarlık teklif, mülk sahipleri tarafından tarımsal süreklilik ve çevresel kaygılar gerekçe gösterilerek geri çevrildi.

Bu tür veri merkezlerinin çevresel riskleri büyük.

82 yaşındaki mülk sahibi Ida Huddleston, yerel basın kuruluşu WKRC’ye yaptığı açıklamada, kararlarının temelinde 'gıda güvenliği ve doğal kaynakların korunması' olduğunu belirtti. Veri merkezlerinin yoğun su tüketimi ve bölgedeki yer altı sularına yönelik olası kirlilik risklerine atıfta bulunan Huddleston, bu tür tesislerin yerel halkın iddia edildiği gibi ekonomik kalkınmasına hizmet etmediğini savundu. Huddleston, teknoloji yatırımlarının bölgeye istihdam sağlayacağı yönündeki söylemleri 'gerçeği yansıtmayan bir vaat' olarak nitelendirerek, tarım arazilerinin betonlaşmasına karşı kararlı bir duruş sergiledi.

Huddleston ailesinin ret cevabına rağmen, ilgili teknoloji firmasının bölgedeki yatırım planlarından vazgeçmediği gözlemleniyor.

Şirketin ailenin arazisine komşu olan 2.000 dönümden fazla alanın statüsünü değiştirmek üzere resmi makamlara imar revizyonu başvurusunda bulunduğu rapor edildi. Bu durum, veri merkezinin Huddleston çiftliğinin hemen sınırında inşa edilmesi ihtimalini güçlendiriyor. Söz konusu gelişme, tarım odaklı kırsal topluluklar ile genişleyen dijital altyapı projeleri arasındaki küresel gerilimin somut bir örneği olarak değerlendiriliyor.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
