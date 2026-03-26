15 Bin Yıldır İnsanın En İyi Dostu: Bilinen En Eski Evcil Köpek Türkiye'de Bulundu!

Ancak çalışma, göç eden ilk çiftçilerin sadece kendi köpeklerini getirmekle kalmadığını, bölgedeki yerel avcı-toplayıcı köpeklerini de kendi topluluklarına dahil ettiğini ortaya koyuyor. Günümüzde yaşayan modern Avrupa köpek ırklarının genetik mirasının yaklaşık yarısı, halen tarım öncesi dönemdeki bu antik atalarına dayanmaktadır.

Sonuç olarak Pınarbaşı buluntusu, köpeklerin insanlık tarihinde tarımdan çok önce evcilleştirilen yegâne canlı türü olduğunu ve avcı-toplayıcı atalarımızın yaşam biçimini şekillendirmede kritik bir rol oynadığını bir kez daha teyit etmektedir. Bu keşif, insan-hayvan ilişkisinin evrimsel tarihine dair eksik parçaları tamamlayan bir dönüm noktası niteliğindedir.