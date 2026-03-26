article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
15 Bin Yıldır İnsanın En İyi Dostu: Bilinen En Eski Evcil Köpek Türkiye'de Bulundu!

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
26.03.2026 - 11:22

Karaman’daki Pınarbaşı kazı alanında gün ışığına çıkarılan 15.800 yıllık iskelet kalıntıları, arkeoloji ve genetik dünyasında ezber bozan bir keşfe imza attı. Uluslararası bir araştırma ekibi tarafından gerçekleştirilen ve saygın bilim dergisi Nature’da yayımlanan kapsamlı nükleer DNA analizleri, bu kalıntıların bugüne kadar dünya üzerinde tespit edilen en eski evcil köpek olduğunu bilimsel verilerle kanıtladı. Bu çarpıcı bulgu, köpeklerin evcilleştirilme sürecinin tarım devriminden binlerce yıl önce, henüz avcı-toplayıcı dönemde tamamlandığını ve Anadolu’nun bu süreçte merkezi bir rol oynadığını ortaya koyuyor.

Detaylar 👇

Kaynak

https://www.theguardian.com/science/2...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Genetik analizlerle kesin tanımlama gerçekleştirildi.

Geleneksel arkeolojik yöntemlerde, antik köpek kemiklerini vahşi kurtlardan ayırt etmek, morfolojik benzerlikler ve kemik yapısındaki deformasyonlar nedeniyle oldukça güç bir işlemdi. Ancak bilim insanları, 'hibridizasyon yakalama' adı verilen ileri bir genetik teknik kullanarak, aralarında Türkiye, İsviçre, Almanya ve Fransa’nın da bulunduğu geniş bir coğrafyadan toplanan 216 köpekgil örneğini inceledi. Bu teknik, binlerce yıllık kemiklerde biriken mikrobiyal kirliliği ayıklayarak saf köpekgil DNA’sına ulaşılmasını sağladı. Yapılan testler sonucunda, Pınarbaşı’ndan elde edilen 15.800 yıllık örneğin modern köpeklerle aynı genetik kümede yer aldığı ve nükleer genom temelinde kesin olarak 'evcil köpek' olduğu tescillendi. Bu keşiften önce, nükleer verilere dayanan en eski kanıt Rusya’daki 10.900 yıllık bir örneğe aitti.

Avrupa ve Anadolu’daki köpeklerde ortak köken keşfedildi.

Araştırma, köpeklerin Son Buzul Çağı'nın sonlarına doğru boz kurtlardan evcilleştirildiğini doğrularken, bu sürecin sanılandan çok daha eski ve sistemli olduğunu gösteriyor. İsviçre’deki Kesslerloch mağarasında bulunan 14.200 yıllık köpek kalıntıları ile Pınarbaşı örneği karşılaştırıldığında, köpeklerin Geç Üst Paleolitik dönemde Anadolu’dan Avrupa’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada halihazırda homojen bir popülasyon oluşturduğu anlaşıldı. Elde edilen veriler, Avrupa köpeklerinin yerel kurtlardan bağımsız bir şekilde evcilleşmediğini, aksine tüm erken dönem örneklerin Asya merkezli bir köken paylaştığını kanıtlıyor. Bu durum, köpeklerin evcilleştikten sonra insanlar vasıtasıyla kıtalar arası bir yayılım gösterdiğine işaret ediyor.

Neolitik dönemde tarımın yayılmasıyla birlikte Güneybatı Asya’dan Avrupa’ya gerçekleşen büyük ölçekli insan göçü, köpek popülasyonlarının yapısını da dönüştürdü.

Ancak çalışma, göç eden ilk çiftçilerin sadece kendi köpeklerini getirmekle kalmadığını, bölgedeki yerel avcı-toplayıcı köpeklerini de kendi topluluklarına dahil ettiğini ortaya koyuyor. Günümüzde yaşayan modern Avrupa köpek ırklarının genetik mirasının yaklaşık yarısı, halen tarım öncesi dönemdeki bu antik atalarına dayanmaktadır.

Sonuç olarak Pınarbaşı buluntusu, köpeklerin insanlık tarihinde tarımdan çok önce evcilleştirilen yegâne canlı türü olduğunu ve avcı-toplayıcı atalarımızın yaşam biçimini şekillendirmede kritik bir rol oynadığını bir kez daha teyit etmektedir. Bu keşif, insan-hayvan ilişkisinin evrimsel tarihine dair eksik parçaları tamamlayan bir dönüm noktası niteliğindedir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın