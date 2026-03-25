140 Yıldır Kayıp ‘Hayalet Gemi’ Bulundu: Amatör Kaşiflerin Sadece 2 Saatini Aldı

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
25.03.2026 - 16:05

Amerika Birleşik Devletleri’nin beş büyük gölünden biri olan Michigan Gölü’nde, 1886 yılında batan ve 'hayalet gemi' olarak adlandırılan F.J. King adlı ticari uskuna, 140 yıl aradan sonra tespit edildi. On yıllardır süren profesyonel arama kurtarma çalışmalarının sonuçsuz kaldığı noktada, amatör araştırmacılardan oluşan bir heyet, titiz bir arşiv taraması ve modern teknoloji kullanımı sayesinde enkaza sadece iki saatlik bir saha çalışmasıyla ulaştı.

Geminin batması sadece yarım saat almıştı

1867 yılında Ohio’da inşa edilen, 45 metre uzunluğundaki üç direkli ahşap uskuna F.J. King, 1886 yılında Michigan’ın Escanaba limanından Chicago’ya demir cevheri taşırken şiddetli bir fırtınaya yakalandı. Door Peninsula açıklarında dev dalgalara maruz kalan gemi gövdesinden su almaya başladı. Mürettebatın saatler süren tahliye çabalarına rağmen, Kaptan William Griffin durumun kontrol edilemez hale geldiğini belirterek gemiyi terk etme emri verdi. Sekiz kişilik mürettebat, yakındaki bir başka gemi tarafından kurtarılırken, F.J. King tahliyeden yalnızca 28 dakika sonra yaklaşık 50 metre derinliğe gömüldü.

Arşiv kayıtları keşfin kaderini değiştirdi

Geminin yeri, onlarca yıl boyunca kaptanın beyan ettiği koordinatlar doğrultusunda yanlış bölgelerde arandı. Wisconsin Sualtı Arkeoloji Derneği (WUAA) öncülüğündeki araştırma ekibi, kaptanın fırtına anındaki gözlemlerinin yanıltıcı olabileceği tezi üzerine yoğunlaştı. Bu doğrultuda, Cana Island Deniz Feneri görevlisi Kaptan William Sanderson’ın olaydan günler sonra tuttuğu kayıtlar mercek altına alındı. Fener görevlisinin su yüzeyinde yükselen direkleri bizzat not ettiği koordinatları baz alan ekip, arama sahasını bu veriler ışığında yeniden belirledi.

Geminin kalıntıları yalnızca 2 saatlik çalışmasıyla tespit edildi

Uzun yıllar boyunca çok sayıda aramaya rağmen izine rastlanamayan bu batık gemi, bu kez amatör araştırmacılar ve tarih meraklılarından oluşan bir ekibin yalnızca 2 saatlik çalışmasıyla tespit edildi.

Yan taramalı sonar ve uzaktan kumandalı su altı araçları (ROV) kullanan ekip, operasyonun ikinci geçişinde büyük bir kütle tespit etti. İncelemeler sonucunda, ağır demir cevheri yüküne rağmen gövde bütünlüğünü büyük oranda koruduğu saptanan enkazın F.J. King olduğu kesinleşti.

Wisconsin Historical Society tarafından üç boyutlu fotogrametri modeli hazırlanacak olan enkazın eyalet ve ulusal tarihi yerler listesine dahil edilmesi bekleniyor. Bu keşif, Büyük Göller bölgesinin denizcilik mirasına ışık tutarken, yerel tarih kayıtlarının bilimsel araştırmalardaki kritik önemini bir kez daha ortaya koydu.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
