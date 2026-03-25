140 Yıldır Kayıp ‘Hayalet Gemi’ Bulundu: Amatör Kaşiflerin Sadece 2 Saatini Aldı

Uzun yıllar boyunca çok sayıda aramaya rağmen izine rastlanamayan bu batık gemi, bu kez amatör araştırmacılar ve tarih meraklılarından oluşan bir ekibin yalnızca 2 saatlik çalışmasıyla tespit edildi.

Yan taramalı sonar ve uzaktan kumandalı su altı araçları (ROV) kullanan ekip, operasyonun ikinci geçişinde büyük bir kütle tespit etti. İncelemeler sonucunda, ağır demir cevheri yüküne rağmen gövde bütünlüğünü büyük oranda koruduğu saptanan enkazın F.J. King olduğu kesinleşti.

Wisconsin Historical Society tarafından üç boyutlu fotogrametri modeli hazırlanacak olan enkazın eyalet ve ulusal tarihi yerler listesine dahil edilmesi bekleniyor. Bu keşif, Büyük Göller bölgesinin denizcilik mirasına ışık tutarken, yerel tarih kayıtlarının bilimsel araştırmalardaki kritik önemini bir kez daha ortaya koydu.