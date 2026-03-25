Kriz Anlarına Karşı 'Kaçış Planı' Olarak Satılan Pasaport: Vizesiz 150 Ülkeye Giriş Sağlıyor

Kriz Anlarına Karşı 'Kaçış Planı' Olarak Satılan Pasaport: Vizesiz 150 Ülkeye Giriş Sağlıyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
25.03.2026 - 14:08

Siyasi belirsizliklerin ve ekonomik dalgalanmaların arttığı 2026 yılında, varlıklı bireylerin 'B planı' arayışları Karayipler’in stratejik yatırım programlarına olan ilgiyi zirveye taşıdı. Karayipler’deki Saint Kitts ve Nevis tarafından sunulan “yatırım yoluyla vatandaşlık” programı, bu sebepten ötürü son yıllarda küresel ölçekte dikkat çekmeye devam ediyor. Yaklaşık 300 bin dolar karşılığında edinilebilen bu pasaport, yatırımcılara ve ailelerine geniş seyahat özgürlüğü ve alternatif bir vatandaşlık imkanı sunuyor.

Kaynak

Kaynak: https://www.travelandtourworld.com/ne...
Saint Kitts ve Nevis, dünyadaki en eski yatırım yoluyla vatandaşlık programlarından birini yürütüyor.

Saint Kitts ve Nevis, dünyadaki en eski yatırım yoluyla vatandaşlık programlarından birini yürütüyor.

Bu sistemde, ülkeye belirli bir miktarda bağış yapılması veya gayrimenkul yatırımı gerçekleştirilmesi karşılığında vatandaşlık veriliyor. Program, özellikle yüksek gelir grubundaki bireyler tarafından ikinci pasaport edinme amacıyla tercih ediliyor.

Uzmanlara göre bu tür pasaportlar, sahiplerine başta Avrupa ve Asya olmak üzere çok sayıda ülkeye vizesiz veya kapıda vizeyle giriş imkanı sunuyor. 2026 yılı itibarıyla bu vatandaşlığa sahip olan bireyler, Avrupa Birliği’nin Schengen bölgesi ve Birleşik Krallık dahil olmak üzere dünya çapında 150’den fazla destinasyona vizesiz veya varışta vize kolaylığı ile erişim sağlıyor. Kendi ülkesinde seyahat kısıtlaması veya diplomatik engellerle karşılaşan yatırımcılar için bu statü, küresel pazarlara ve güvenli limanlara engelsiz ulaşım imkanı anlamına geliyor. Ayrıca siyasi veya ekonomik istikrarsızlık durumlarında alternatif bir yaşam alanı yaratma avantajı sağlıyor. Bu durum, küresel belirsizliklerin arttığı son yıllarda talebin yükselmesine neden oldu.

Program kapsamında vatandaşlık elde etmek isteyenlerin önünde iki temel finansal yol bulunuyor.

Program kapsamında vatandaşlık elde etmek isteyenlerin önünde iki temel finansal yol bulunuyor.

İlk seçenek olan Sürdürülebilir Ada Devleti Katkısı (SISC) çerçevesinde, hükümet fonuna yaklaşık 250.000 ile 300.000 dolar arasında değişen ve geri ödemesi olmayan bir bağış yapılması gerekiyor. Diğer seçenek ise hükümet tarafından onaylanmış lüks konut veya turizm projelerinden minimum 325.000 dolar değerinde gayrimenkul satın alınmasını kapsıyor. Bu meblağlara ek olarak, adayların geçmişine dair yürütülen sıkı güvenlik soruşturmaları (due diligence) ve resmi işlem harçları da toplam maliyeti şekillendiriyor.

Her ne kadar program ekonomik katkı sağlasa da uluslararası arenada bazı tartışmaları da beraberinde getiriyor.

Her ne kadar program ekonomik katkı sağlasa da uluslararası arenada bazı tartışmaları da beraberinde getiriyor.

Avrupa Birliği ve ABD gibi aktörler, bu tür programların güvenlik açıkları oluşturabileceği ve kara para aklama riskini artırabileceği yönünde uyarılarda bulunuyor. Bu nedenle başvuru süreçlerinde sıkı güvenlik soruşturmaları uygulanıyor.

Pandemi sonrası dönemde, varlıklı bireylerin alternatif vatandaşlık arayışının hız kazandığı görülüyor. Danışmanlık şirketlerine göre, özellikle Orta Doğu, Asya ve Latin Amerika’dan gelen başvurularda belirgin bir artış söz konusu.

Saint Kitts ve Nevis pasaportu, yatırım karşılığında sağladığı hareket özgürlüğü ve güvenlik hissiyle dikkat çekiyor. Ancak bu sistem, sunduğu avantajların yanı sıra uluslararası düzenleyicilerin yakından izlediği bir alan olmayı sürdürüyor.

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
