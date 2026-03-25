onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Bilim İnsanları Uyardı: Kedilerden İnsanlara Bulaşan Tehlikeli Mantar Yayılıyor

Bilim İnsanları Uyardı: Kedilerden İnsanlara Bulaşan Tehlikeli Mantar Yayılıyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
25.03.2026 - 17:56

Bilim insanları ve sağlık otoriteleri, kedilerden insanlara bulaşan ve hızla yayılan bir mantar türü olan Sporothrix brasiliensis nedeniyle alarm durumuna geçti. Uruguay’da tespit edilen yeni vakalar, Brezilya kaynaklı olduğu bilinen bu patojenin sınırları aşarak bölgede kalıcı bir yer edindiğini doğruluyor. Epidemiyolojik veriler, tekil vakaların ötesinde, kontrolü güç bir bulaş zincirinin oluştuğuna işaret ediyor. Bu sebepten ötürü de başka ülkelere yayılma riski hızla artıyor.

Detaylar 👇

Kaynak

Kaynak: https://www.earth.com/news/fungus-spo...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Mantarın bulaşmasında kedilerin rolü büyük.

Mantarın bulaşmasında kedilerin rolü büyük.
minio.scielo.br

Araştırmalar, Sporothrix brasiliensis türünün yayılmasında kedilerin birincil 'amplifikatör' (çoğaltıcı) görevi gördüğünü ortaya koyuyor. Enfekte kedilerin burun, ağız, yüz ve pati bölgelerindeki açık yaralar yüksek oranda mantar hücresi barındırıyor. Mantar; tırmalama, ısırma veya yara sıvılarıyla temas yoluyla doğrudan insan dokusuna nüfuz ediyor. Son çalışmalar, enfekte hayvanların hapşırıklarıyla yayılan damlacıkların da bulaş riski taşıdığını göstererek tehlikenin boyutunu artırıyor.

Bu organizmanın en ayırt edici özelliği, sıcaklığa bağlı olarak form değiştirebilme yeteneği olan 'dimorfizm' olarak biliniyor. Dış ortamda ipliksi yapıda bulunan mantar, vücut ısısına maruz kaldığında maya formuna bürünerek canlı doku içinde hızla çoğalmaya başlıyor. Bu yapısal esneklik, patojenin hem doğada hayatta kalmasını hem de memeli canlılarda ciddi enfeksiyonlar oluşturmasını sağlıyor.

Klinik belirtiler tanı zorluklarına neden oluyor.

Klinik belirtiler tanı zorluklarına neden oluyor.

İnsanlarda 'sporotrikoz' olarak adlandırılan enfeksiyon, genellikle ciltte kırmızı bir kabarıklıkla başlıyor ve lenf kanalları boyunca bir hat şeklinde yayılan yaralara dönüşüyor. Kedilerde ise yüz ve kafa bölgesinde iyileşmeyen kronik yaralar, kabuklanma ve tüy kaybı tipik belirtiler arasında sayılıyor. Uzmanlar, bu lezyonların sıklıkla bakteriyel enfeksiyonlarla karıştırıldığı ve yanlış antibiyotik kullanımı nedeniyle teşhisin geciktiği konusunda uyarıyor. Kesin tanı için mikroskobik inceleme ve kültür testleri zorunluluk arz ediyor.

Uzmanlar bölgesel risklerin büyüdüğünü belirtiyor.

Uzmanlar bölgesel risklerin büyüdüğünü belirtiyor.

Uruguay’daki tarihsel veriler, hastalığın eskiden sadece toprak veya av hayvanlarıyla temas sonucu görüldüğünü, ancak günümüzde kedi odaklı yeni bir bulaş modeline evrildiğini gösteriyor. Özellikle çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf bireyler için hayati risk taşıyan bu tablo, koordineli bir kamu sağlığı müdahalesini zorunlu kılıyor. Sahipsiz hayvanların kontrolü, hızlı teşhis mekanizmaları ve uzun süreli antifungal tedavilerin titizlikle uygulanması, salgının sınırlandırılmasında belirleyici rol oynayacak gibi görünüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın