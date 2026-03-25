Bilim İnsanları Uyardı: Kedilerden İnsanlara Bulaşan Tehlikeli Mantar Yayılıyor

Araştırmalar, Sporothrix brasiliensis türünün yayılmasında kedilerin birincil 'amplifikatör' (çoğaltıcı) görevi gördüğünü ortaya koyuyor. Enfekte kedilerin burun, ağız, yüz ve pati bölgelerindeki açık yaralar yüksek oranda mantar hücresi barındırıyor. Mantar; tırmalama, ısırma veya yara sıvılarıyla temas yoluyla doğrudan insan dokusuna nüfuz ediyor. Son çalışmalar, enfekte hayvanların hapşırıklarıyla yayılan damlacıkların da bulaş riski taşıdığını göstererek tehlikenin boyutunu artırıyor.

Bu organizmanın en ayırt edici özelliği, sıcaklığa bağlı olarak form değiştirebilme yeteneği olan 'dimorfizm' olarak biliniyor. Dış ortamda ipliksi yapıda bulunan mantar, vücut ısısına maruz kaldığında maya formuna bürünerek canlı doku içinde hızla çoğalmaya başlıyor. Bu yapısal esneklik, patojenin hem doğada hayatta kalmasını hem de memeli canlılarda ciddi enfeksiyonlar oluşturmasını sağlıyor.