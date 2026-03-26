Mevsimi Başladı, Kilosu 80 TL'ye Düştü: Çilek Fiyatlarını Duyan Pazarlara Akın Etti

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
26.03.2026 - 12:50

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde kurulan Salı Pazarı, bu hafta çilek tezgahlarındaki yoğunlukla dikkat çekti. Bursa etiketiyle satışa sunulan ürünlerin kilogram fiyatı 80 TL’ye geriledi. Sabahın erken saatlerinden itibaren pazar alanına gelen vatandaşlar, uygun fiyatlı meyveye ulaşmak adına tezgah önlerinde kalabalık oluşturdu.

Türkiye'de çilek hasadı sezonu başladı.

Türkiye genelinde çilek hasadı, iklim şartlarına bağlı olarak Mart ve Nisan aylarında başlar. Meyve kalitesini muhafaza etmek ve raf ömrünü uzatmak amacıyla toplama işlemleri günün serin saatlerinde gerçekleştirilir. Akdeniz gibi sıcak bölgelerde bahar başında başlayan bu süreç, daha soğuk iklim kuşağındaki illerde Haziran ve Temmuz aylarına kadar uzanır. Toplanan ürünler, tazeliğini yitirmemesi için serin ortamlarda muhafaza edilir.

Piyasadaki bölgesel fiyat farklılıkları göz önünde bulundurulmalı.

Mart 2026 itibarıyla Türkiye çilek piyasasında, bölgelere göre belirgin fiyat farkları gözlemleniyor. Toptan satış noktalarında kilogram bedeli 50-80 TL aralığında seyrederken, perakende ve zincir marketlerde bu rakam 200 TL sınırını aşıyor. Mersin ülke genelindeki toplam üretimin yaklaşık %50’sini tek başına karşılar. Mersin’i üretim hacminde Aydın ve Antalya illeri takip ederken, bölgesel farklılıklar tüketici fiyatları üzerinde doğrudan etki gösteriyor.

İlginizi çekebilir;

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
