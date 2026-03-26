Mevsimi Başladı, Kilosu 80 TL'ye Düştü: Çilek Fiyatlarını Duyan Pazarlara Akın Etti

Türkiye genelinde çilek hasadı, iklim şartlarına bağlı olarak Mart ve Nisan aylarında başlar. Meyve kalitesini muhafaza etmek ve raf ömrünü uzatmak amacıyla toplama işlemleri günün serin saatlerinde gerçekleştirilir. Akdeniz gibi sıcak bölgelerde bahar başında başlayan bu süreç, daha soğuk iklim kuşağındaki illerde Haziran ve Temmuz aylarına kadar uzanır. Toplanan ürünler, tazeliğini yitirmemesi için serin ortamlarda muhafaza edilir.