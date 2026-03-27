Dünyanın En Garip Ormanı: Polonya'daki Eğri Orman’ın Asırlık Gizemi Çözüldü!

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
27.03.2026 - 13:08

Polonya'nın kuzeybatısında, Gryfino yakınlarında bulunan ve 'Krzywy Las' (Eğri Orman) adıyla bilinen koru, doğa kanunlarına aykırı morfolojik yapısıyla bilim dünyasının odak noktasında kalmaya devam ediyor. Yaklaşık 0,3 hektarlık bir alana yayılan ve 400 adet Sarıçamdan (Pinus sylvestris) oluşan bu bölge, ağaç gövdelerinin zemin seviyesinde sergilediği 90 derecelik keskin kuzey yönlü kavislerle dikkat çekiyor.

Ormanın oluşma şekline dair bir çok teori bulunuyor.

Uzun yıllar boyunca yerel halk arasında bu dairesel formların şiddetli kar fırtınaları veya İkinci Dünya Savaşı sırasında bölgeden geçen tankların yarattığı tahribat sonucu oluştuğuna dair spekülasyonlar yer alıyordu. Ancak Gryfino Orman Bölge Müdürlüğü ve Pennsylvania Üniversitesi Rus ve Doğu Avrupa Araştırmaları (REES) merkezi tarafından yürütülen incelemeler, bu teorileri bilimsel veriler ışığında reddetti. Araştırmacılar, tank geçişlerinin ağaç kabuklarında kalıcı ve travmatik yara izleri bırakması gerektiğini, doğal afetlerin ise tüm ağaçları aynı yöne ve simetrik bir biçimde bükemeyeceğini vurguladı.

Bilimsel veriler, ağaçların 1930’lu yıllarda henüz 7-10 yaşlarındayken bilinçli bir mekanik müdahaleye maruz kaldığını gösteriyor.

'Bentwood' (bükme ahşap) tekniği olarak adlandırılan bu yöntemde ormancıların gemi kaburgası, kızak rayları veya kavisli mobilya üretimi için gerekli olan 'doğal eğimli' keresteyi elde etmek amacıyla fidanları sabitlediği anlaşılıyor. Ağaçların 1 ila 3 metre boyunca yatay büyümesini sağlayan bu düzeneklerin 1939 yılındaki Nazi işgali ve yerel halkın yerinden edilmesiyle birlikte terk edildiği tahmin ediliyor. Savaşın yarattığı kaosta bu zanaata dair spesifik bilgi ve araçların yok olması, projenin yarım kalmasına ve bugün 'J' şeklindeki bu botanik gizemin oluşmasına yol açtı.

Araştırmacılar bu ağaçların oluşumunu daha iyi anlamak için ağaçların oluşum sürecini tekrarlamayı hedefliyor.

Bitkisel bir hayatta kalma mekanizması olan gravitropizma sayesinde, baskı altındaki çamlar gövde altlarında 'bükme ahşap' üreterek dengelerini sağladı ve doğal engeller kalktığında fototropizm ile yeniden dikey büyüme sergiledi. Günümüzde doğa anıtı statüsünde koruma altında olan Eğri Orman için Gryfino Orman Bölge Müdürlüğü yeni bir adım attı. Orijinal alanın yakınında başlatılan yeni bir ağaçlandırma programı ile bu benzersiz fenomenin bilimsel olarak daha derinlemesine incelenmesi hedefleniyor.

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
