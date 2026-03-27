Dünyanın En Garip Ormanı: Polonya'daki Eğri Orman’ın Asırlık Gizemi Çözüldü!

'Bentwood' (bükme ahşap) tekniği olarak adlandırılan bu yöntemde ormancıların gemi kaburgası, kızak rayları veya kavisli mobilya üretimi için gerekli olan 'doğal eğimli' keresteyi elde etmek amacıyla fidanları sabitlediği anlaşılıyor. Ağaçların 1 ila 3 metre boyunca yatay büyümesini sağlayan bu düzeneklerin 1939 yılındaki Nazi işgali ve yerel halkın yerinden edilmesiyle birlikte terk edildiği tahmin ediliyor. Savaşın yarattığı kaosta bu zanaata dair spesifik bilgi ve araçların yok olması, projenin yarım kalmasına ve bugün 'J' şeklindeki bu botanik gizemin oluşmasına yol açtı.