Haberler
Yaşam
600 Bin Yıllık Mucize: Van Gölü'nün Altında Gizli Bir 'Fabrika' Çalışıyor

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
26.03.2026 - 17:28

Yaklaşık 600 bin yıl önce Nemrut Volkanı’nın patlamasıyla şekillenen Van Gölü, yalnızca Türkiye’nin değil, dünyanın en büyük sodalı gölü olma unvanını taşıyor. Ancak bu devasa su kütlesi, dışarıdan bakıldığında görünen o sessiz manzarasının aksine, suyun altında kelimenin tam anlamıyla 'dev bir fabrika' gibi çalışıyor. 3 bin 712 kilometrekarelik geniş bir alana yayılan göl, şifalı suları ve eşsiz ekolojik üretkenliğiyle adeta canlı bir organizma gibi nefes alıyor.

Van Gölü'nün derinliklerinde hayat var.

Gölün sert, sodalı ve tuzlu suları her canlıya ev sahipliği yapmasa da burada hayata tutunan türler benzersizdir. Bölge ekonomisinin can damarı olan inci kefali, bu suların en bilinen sakinidir. Üreme dönemlerinde tatlı sulara göç ederek görsel bir şölen sunan bu türün korunması için uygulanan 15 Nisan-15 Temmuz av yasağı, ekosistemin sürdürülebilirliği için hayati önem taşır. Öte yandan, 2018 yılında keşfedilen küçük mercan balığı, mikrobiyalitlerin içinde sürdürdüğü yaşamıyla gölün biyolojik çeşitliliğine yeni bir boyut kazandırmıştır.

Suyun altındaki görünmez bir üretim çarkı bulunuyor.

Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş’un da vurguladığı gibi, Van Gölü geceleri uyumayan, aksine gün boyu fotosentez yaparak binlerce mikroskobik canlıyı besleyen bir üretim merkezidir. Özellikle Sentinel uydularından alınan veriler, bu gizli dünyayı renklerle ortaya koyuyor. Klorofil-a yoğunluğunu gösteren haritalarda, kırmızıyla simgelenen yüksek konsantrasyonlu bölgeler, gölün en üretken noktalarını işaret ediyor. Özellikle Erciş Körfezi, akarsulardan gelen besin tuzlarını güneş ışığıyla buluşturarak inci kefallerinin temel besin kaynağı olan planktonların üretilmesini sağlıyor.

Gölde kendi kendini yenileyen bir mekanizma bulunuyor.

Gölün statik bir su kütlesi olmasını engelleyen en önemli faktör bitmek bilmeyen su hareketleridir. Van ve Erciş körfezlerinde gözlemlenen akıntılar, yüzeydeki suları dibe, dipteki besinleri ise yüzeye taşıyarak gölün 'yaşlanmasını' geciktiriyor. Bu doğal devirdaim, ekosistemin sağlığını korurken her bir hücrenin etkileşim içinde kalmasını sağlıyor.

Bilim insanları, Van Gölü'nün sadece seyirlik bir manzara değil, hassas dengeler üzerine kurulu bir yaşam alanı olduğunun altını çiziyor. Su altındaki bu devasa fabrika tıkandığında veya kirlilikle boğulduğunda, tüm biyolojik döngü tehlikeye giriyor. Bu nedenle, gölün sunduğu bu eşsiz bereketi geleceğe taşımak, yalnızca izlemekle değil, bu görünmez döngüyü titizlikle korumakla mümkündür.

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
