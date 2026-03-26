600 Bin Yıllık Mucize: Van Gölü'nün Altında Gizli Bir 'Fabrika' Çalışıyor

Gölün statik bir su kütlesi olmasını engelleyen en önemli faktör bitmek bilmeyen su hareketleridir. Van ve Erciş körfezlerinde gözlemlenen akıntılar, yüzeydeki suları dibe, dipteki besinleri ise yüzeye taşıyarak gölün 'yaşlanmasını' geciktiriyor. Bu doğal devirdaim, ekosistemin sağlığını korurken her bir hücrenin etkileşim içinde kalmasını sağlıyor.

Bilim insanları, Van Gölü'nün sadece seyirlik bir manzara değil, hassas dengeler üzerine kurulu bir yaşam alanı olduğunun altını çiziyor. Su altındaki bu devasa fabrika tıkandığında veya kirlilikle boğulduğunda, tüm biyolojik döngü tehlikeye giriyor. Bu nedenle, gölün sunduğu bu eşsiz bereketi geleceğe taşımak, yalnızca izlemekle değil, bu görünmez döngüyü titizlikle korumakla mümkündür.