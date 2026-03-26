Psikologlar Açıkladı: Telefonlarını Hep Sessizde Kullananların Ortak Noktası Belli Oldu

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
26.03.2026 - 16:34

Kyung Hee Üniversitesi tarafından yürütülen ve sonuçları Computers in Human Behavior dergisinde yayımlanan kapsamlı bir araştırma, akıllı telefon kullanım alışkanlıklarının çalışanların ruh sağlığı ve iş verimliliği üzerindeki belirleyici rolünü ortaya koydu. Araştırma verileri, cihazlarını 'sessiz modda' kullanan bireylerin stres yönetimi ve bilişsel odaklanma konularında belirgin bir avantaj sağladığını gösteriyor.

Mobil farkındalık eğitiminin ile iş hayatına etkileri incelendi.

114 ofis çalışanının katılımıyla gerçekleştirilen sekiz haftalık klinik deneyde, katılımcılar Mobil Farkındalık Eğitimi (MMT) programına tabi tutuldu. MMT; bireylerin akıllı telefon uygulamaları aracılığıyla stres yönetimi ve bilinçli farkındalık egzersizlerini günlük rutinlerine entegre etmelerini sağlayan dijital temelli bir gelişim programı olarak biliniyor. Deney grubuna dört hafta boyunca özel bir farkındalık uygulaması kullandırılırken, kontrol grubu sürece daha geç dahil edildi. Yapılan periyodik değerlendirmeler; tükenmişlik hissi, algılanan stres, işe bağlılık ve yaşamsal canlılık gibi metrikleri temel aldı. Bulgular, dijital farkındalık araçlarının stres seviyelerini düşürdüğünü kanıtlamakla birlikte, en yüksek verimin bu uygulamaları 'sessiz mod' gibi radikal yaşam tarzı değişiklikleriyle destekleyen katılımcılarda görüldüğünü saptadı.

Telefonlarımızın yakınımızda olması bile aklımızda bir yer ediniyor.

McCombs İşletme Okulu’ndan Dr. Adrian Ward’ın çalışmaya dahil edilen görüşlerine göre, bir akıllı telefonun sadece fiziksel olarak yakınlarda bulunması bile kullanıcının bilişsel kapasitesini önemli ölçüde daraltıyor. Cihaz kapalı olsa dahi, zihinsel kaynakların bir kısmı olası bir etkileşimi beklemeye ayrılıyor. Uzmanlar, telefonlarını sessize alarak görüş alanından uzaklaştıran bireylerin, 'dikkat bölünmesi' riskini minimize ederek derin odaklanma evresine daha hızlı geçtiklerini belirtiyor. Araştırmalar, bir dış uyaranla kesilen odağın tam kapasiteyle geri kazanılmasının ortalama 23 dakika 15 saniye sürdüğünü gösteriyor.

Sessiz mod tercihi, sadece teknik bir ayar değil, aynı zamanda sinir sistemini koruyan fizyolojik bir bariyer görevi görüyor.

California Üniversitesi’nden Prof. Gloria Mark, her bildirim sesinin vücutta sempatik sinir sistemini tetikleyerek kortizol artışına neden olduğunu vurguluyor. Bildirimlerin susturulması, gün içinde yüzlerce kez tekrarlanan bu mikro-stres dalgalarını engelliyor; bu durum uzun vadede daha kaliteli uyku ve düşük anksiyete seviyeleriyle sonuçlanıyor.

Araştırmanın sonuç bölümünde, sessiz mod kullanıcılarının profesyonel ilişkilerde daha 'mevcut' ve 'sakin' olarak nitelendirildiği ifade ediliyor. Dikkat dağıtıcı unsurları bilinçli olarak eleyen bu bireylerin liderlik ve iş birliği gerektiren süreçlerde daha yüksek performans sergilediği gözlemleniyor. Sonuç olarak, çalışma dijital gürültünün sınırlandırılmasını modern iş dünyasında tükenmişlikle mücadelede düşük maliyetli ancak yüksek etkili bir strateji olarak tescil ediyor.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
