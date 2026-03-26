Psikologlar Açıkladı: Telefonlarını Hep Sessizde Kullananların Ortak Noktası Belli Oldu

California Üniversitesi’nden Prof. Gloria Mark, her bildirim sesinin vücutta sempatik sinir sistemini tetikleyerek kortizol artışına neden olduğunu vurguluyor. Bildirimlerin susturulması, gün içinde yüzlerce kez tekrarlanan bu mikro-stres dalgalarını engelliyor; bu durum uzun vadede daha kaliteli uyku ve düşük anksiyete seviyeleriyle sonuçlanıyor.

Araştırmanın sonuç bölümünde, sessiz mod kullanıcılarının profesyonel ilişkilerde daha 'mevcut' ve 'sakin' olarak nitelendirildiği ifade ediliyor. Dikkat dağıtıcı unsurları bilinçli olarak eleyen bu bireylerin liderlik ve iş birliği gerektiren süreçlerde daha yüksek performans sergilediği gözlemleniyor. Sonuç olarak, çalışma dijital gürültünün sınırlandırılmasını modern iş dünyasında tükenmişlikle mücadelede düşük maliyetli ancak yüksek etkili bir strateji olarak tescil ediyor.