İklim Bilimciler Açıkladı: Meşhur El Nino Türkiye’yi Nasıl Etkileyecek?

Dr. Bozyurt’un iklim modellemeleri, 2026 yılı yaz döneminde El Nino’nun en sert etkilerinin Güneydoğu Anadolu Bölgesi üzerinde yoğunlaşacağını gösteriyor. Özellikle Şırnak, Cizre, Mardin, Diyarbakır ve Şanlıurfa gibi merkezlerin, bu süreçte ekstrem sıcaklık değerlerine ulaşması bekleniyor. Bölge genelinde gece saatlerinde dahi ferahlatıcı bir etkinin hissedilmeyeceği, kesintisiz ve yoğun bir ısınma tablosu öngörülüyor.

Sıcaklık artışının merkez üssü haline gelecek ikinci kritik hat ise Akdeniz kıyı kuşağıdır. Adana, Mersin ve Antalya hattı ile birlikte Muğla’nın gözde turizm merkezleri olan Bodrum ve Marmaris kıyılarında aşırı sıcakların yaşam standartlarını ve dış mekân faaliyetlerini ciddi ölçüde zorlayacağı tahmin ediliyor. İç Anadolu Bölgesi’nde ise Ankara, Eskişehir ve Kütahya hattında yüksek sıcaklık değerleri beklenirken, bu bölgede, Güneydoğu'nun aksine gece saatlerinde sınırlı da olsa bir serinleme etkisinin görülebileceği not ediliyor.

Ancak bu termal anomali sadece belirli bölgelerle sınırlı kalmayacak. El Nino etkisiyle ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde bir sıcaklık grafiği hakim olacak. Yaklaşık 1,5 ile 2 yıl sürmesi öngörülen bu döngü, tarımsal rekolteden enerji tüketim stratejilerine kadar geniş bir yelpazede acil ve stratejik hazırlık yapılmasını zorunlu kılıyor.