Perry, ameliyattan çıkar çıkmaz parmaklarında bir sorun olduğunu söylediğini, ancak 3,5 hafta boyunca bunun yalnızca şişlik ve iltihap olduğunun söylendiğini anlattı. Ardından cerrahı acil bir ameliyatla sinire batıyor olabilecek dikişleri, yara dokusunu, bezelye büyüklüğünde bir sıvı birikintisini ve siniri sıkıştırdığı düşünülen küçük bir damarı aldı.

Ancak Perry, bu ameliyattan iki hafta sonra da ilk ameliyatın ardından bir ay boyunca çektiği kadar ağrı çektiğini söyledi.