113 Kilo Veren Ünlü YouTuber Ameliyat Sonrası Kabus Yaşıyor: 24 Saat Ağrı Çekiyor
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Eylül 2026'da ikinci kez fazla deri ameliyatı oldu.
Sol elinin başparmağı ve işaret parmağı uyuştu.
Geceleri en fazla 1-2 saat uyuyabiliyor.
Kullandığı ilaçlardan biri ağrıyı yalnızca yüzde 10 azaltıyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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