Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ.'deki Gençliğini Oynayan Oyuncu Anne Yarısı'na Katıldı
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NOW ekranlarının sevilen dizisi Anne Yarısı’nın kadrosu genişlemeye devam ediyor. A.B.İ.’de Kenan İmirzalıoğlu’nun gençliğini canlandıran Sidar Tublek, dizide Şeker ile Bayram’ın tek çocuğu Ramazan’a hayat verecek. Ramazan’ın konağa dönüşü, eski defterlerin açılmasından çekinen Meryem’i hiç memnun etmeyecek.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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A.B.İ.'de Kenan İmirzalıoğlu'nun gençliğini oynayan Sidar Tublek Anne Yarısı'nın kadrosuna katıldı.
Şeker ile Bayram'ın tek çocuğu Ramazan'ın dönüşü konakta gerginlik yaratacak.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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