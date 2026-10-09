"Meryem" Esra Dermancıoğlu Anne Yarısı'nda Şiveyi Bıraktı: Yerine Gelen Yeni Aksan Güldürdü
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Anne Yarısı’nda Meryem’i canlandıran Esra Dermancıoğlu, karakterin şivesine yönelik eleştirilere ikinci kez esprili bir videoyla yanıt verdi. “Size çok büyük bir müjdem var” diyerek Meryem’den şiveyi kaldırdığını açıklayan oyuncu, karakterin yeni konuşma tarzını da canlandırdı. Earl Grey çayı isteyen kibar Meryem kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
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Esra Dermancıoğlu, şive eleştirilerinin ardından Meryem için "büyük bir müjde" verdi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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