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"Meryem" Esra Dermancıoğlu Anne Yarısı'nda Şiveyi Bıraktı: Yerine Gelen Yeni Aksan Güldürdü

"Meryem" Esra Dermancıoğlu Anne Yarısı'nda Şiveyi Bıraktı: Yerine Gelen Yeni Aksan Güldürdü

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
09.10.2026 - 20:04
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Anne Yarısı’nda Meryem’i canlandıran Esra Dermancıoğlu, karakterin şivesine yönelik eleştirilere ikinci kez esprili bir videoyla yanıt verdi. “Size çok büyük bir müjdem var” diyerek Meryem’den şiveyi kaldırdığını açıklayan oyuncu, karakterin yeni konuşma tarzını da canlandırdı. Earl Grey çayı isteyen kibar Meryem kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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Esra Dermancıoğlu, şive eleştirilerinin ardından Meryem için "büyük bir müjde" verdi.

Esra Dermancıoğlu, şive eleştirilerinin ardından Meryem için "büyük bir müjde" verdi.

Anne Yarısı'nın ilk bölümlerinden bu yana Meryem karakterinin konuşma biçimi izleyicilerin bir kısmı tarafından eleştiriliyordu. Dermancıoğlu daha önce bu yorumlara, Meryem'in aile geçmişini Karadeniz'den Mardin'e, Kapadokya'dan Ege'ye uzatan esprili bir videoyla yanıt vermiş ve karakter için 'Multilingual diyoruz' demişti.

Oyuncu, sosyal medya hesabından paylaştığı yeni videoda takipçilerine 'Bu arada size çok büyük bir müjdem var. İnanılmaz bir haber' diye seslendi. Ardından beklenen açıklamayı yaptı: 'Anne Yarısı'nda Meryem'den şiveyi kaldırıyorum.'

Ancak asıl dikkat çeken, açıklamanın hemen arkasından geldi. Dermancıoğlu, 'Artık bundan sonra şöyle konuşacağım' diyerek Meryem'in yeni hâlini canlandırmaya başladı. Meryem bir anda kibar, ağır ve neredeyse aristokrat bir tona büründü.

Buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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