"Meryem" Esra Dermancıoğlu Anne Yarısı'nda Şiveyi Bıraktı: Yerine Gelen Yeni Aksan Güldürdü

Anne Yarısı'nın ilk bölümlerinden bu yana Meryem karakterinin konuşma biçimi izleyicilerin bir kısmı tarafından eleştiriliyordu. Dermancıoğlu daha önce bu yorumlara, Meryem'in aile geçmişini Karadeniz'den Mardin'e, Kapadokya'dan Ege'ye uzatan esprili bir videoyla yanıt vermiş ve karakter için 'Multilingual diyoruz' demişti.

Oyuncu, sosyal medya hesabından paylaştığı yeni videoda takipçilerine 'Bu arada size çok büyük bir müjdem var. İnanılmaz bir haber' diye seslendi. Ardından beklenen açıklamayı yaptı: 'Anne Yarısı'nda Meryem'den şiveyi kaldırıyorum.'

Ancak asıl dikkat çeken, açıklamanın hemen arkasından geldi. Dermancıoğlu, 'Artık bundan sonra şöyle konuşacağım' diyerek Meryem'in yeni hâlini canlandırmaya başladı. Meryem bir anda kibar, ağır ve neredeyse aristokrat bir tona büründü.