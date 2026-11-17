Rekor Kimde? MasterChef Yarışmacılarının 4 Ayda Kazandığı Takipçi Sayıları Ortaya Çıktı
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MasterChef Türkiye 2026'nın yarışmacıları için ekranın etkisi sosyal medyada da kendini gösterdi. Sosyal medyada paylaşılan bir derleme, 11 yarışmacının Instagram hesaplarını yarışmaya girmeden önceki ve bugünkü halleriyle yan yana koydu. Birkaç yüz takipçiyle başlayan isimlerin bir kısmı 4 ayda on binleri aştı.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Muhammed 4 ayda 101.500 yeni takipçi kazanarak listenin zirvesine yerleşti.
Ayşe'nin 718 takipçisi 4 ayda 85,2 bine çıktı.
Eyyüp Can'ın takipçi sayısı 938'den 59,5 bine yükseldi.
Enes 680 takipçiyle başladı, bugün 44,6 bin kişi onu takip ediyor.
Bahar ile Tolğa'nın hesapları 33 bini geçti.
Nilay, Burçin ve Şükran listenin son sıralarında kaldı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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