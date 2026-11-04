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MasterChef'te Ayşe ile Şadi Birbirine Girdi: Mehmet Şef İki Yarışmacıyı Stüdyodan Gönderdi

MasterChef'te Ayşe ile Şadi Birbirine Girdi: Mehmet Şef İki Yarışmacıyı Stüdyodan Gönderdi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
04.11.2026 - 08:13 Son Güncelleme: 04.11.2026 - 08:32
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MasterChef Türkiye'nin 3 Kasım akşamı yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyunundan çok oylama anı konuşuldu. Şadi'nin Ayşe'ye yönelik sözleri ve oy pusulasını masaya vurması tansiyonu yükseltirken Mehmet Şef araya girip iki yarışmacıyı stüdyodan gönderdi. Sosyal medyada Şadi'nin tavrına tepki yağdı.

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İŞTE O ANLARDA YAŞANANLAR...

Şadi, Ayşe'yi oylarken önüne gidip oy pusulasını defalarca masaya vurdu.

Şadi, Ayşe'yi oylarken önüne gidip oy pusulasını defalarca masaya vurdu.

Bölümün ilk yarısı dokunulmazlık oyunlarına ayrılmıştı. Takım oyununda şefler oy birliğiyle kırmızı takımı kazanan ilan etti, konsept patates yemekleriydi. Mavi takımın bireysel dokunulmazlık finalinde ise Kübra ile Muhammed karşı karşıya geldi; 45 dakika süre verilen ve tahin pekmezle yemek yapılan oyunu Kübra kazandı. Kübra, eleme potasına ilk olarak Tolgahan'ı gönderdi.

Gerilim, ikinci eleme adayının belirlendiği takım oylamasında patladı. Şadi, Ayşe'ye yönelik sert sözler sarf etti ve oy kullanırken pusulayı Ayşe'nin önünde defalarca masaya vurdu. Ayşe de bu tavrı saygısızlık olarak niteleyerek karşılık verdi. İki yarışmacı arasındaki sözlü çatışma büyürken yayın bir süre sessize alındı. Oylamanın sonunda Ayşe, haftanın ikinci eleme adayı oldu.

Mehmet Şef araya girdi ve iki yarışmacıyı arka mutfağa gönderdi.

Mehmet Şef araya girdi ve iki yarışmacıyı arka mutfağa gönderdi.

Tartışmanın kontrolden çıkması üzerine Mehmet Şef devreye girdi. Şef, Ayşe ile Şadi'ye şeflere karşı saygısızlık yaptıklarını söyleyerek stüdyodan çıkıp arkadaki mutfağa geçmelerini istedi. İki yarışmacı, tansiyonun düşmesi için bir süre ortamdan uzaklaştırıldı.

Olay sosyal medyada da hızla yayıldı. X'te yorum yapan izleyiciler Şadi'nin davranışını sert biçimde eleştirdi. 

Ayşe ve Tolgahan'ın eleme potasında yer aldığı haftada, iki yarışmacının bu gerginliğin ardından yarışmada nasıl bir hava içinde devam edeceği merak ediliyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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