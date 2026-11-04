MasterChef'te Ayşe ile Şadi Birbirine Girdi: Mehmet Şef İki Yarışmacıyı Stüdyodan Gönderdi
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MasterChef Türkiye'nin 3 Kasım akşamı yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyunundan çok oylama anı konuşuldu. Şadi'nin Ayşe'ye yönelik sözleri ve oy pusulasını masaya vurması tansiyonu yükseltirken Mehmet Şef araya girip iki yarışmacıyı stüdyodan gönderdi. Sosyal medyada Şadi'nin tavrına tepki yağdı.
İŞTE O ANLARDA YAŞANANLAR...
Şadi, Ayşe'yi oylarken önüne gidip oy pusulasını defalarca masaya vurdu.
Mehmet Şef araya girdi ve iki yarışmacıyı arka mutfağa gönderdi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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