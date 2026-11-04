MasterChef'te Ayşe ile Şadi Birbirine Girdi: Mehmet Şef İki Yarışmacıyı Stüdyodan Gönderdi

Bölümün ilk yarısı dokunulmazlık oyunlarına ayrılmıştı. Takım oyununda şefler oy birliğiyle kırmızı takımı kazanan ilan etti, konsept patates yemekleriydi. Mavi takımın bireysel dokunulmazlık finalinde ise Kübra ile Muhammed karşı karşıya geldi; 45 dakika süre verilen ve tahin pekmezle yemek yapılan oyunu Kübra kazandı. Kübra, eleme potasına ilk olarak Tolgahan'ı gönderdi.

Gerilim, ikinci eleme adayının belirlendiği takım oylamasında patladı. Şadi, Ayşe'ye yönelik sert sözler sarf etti ve oy kullanırken pusulayı Ayşe'nin önünde defalarca masaya vurdu. Ayşe de bu tavrı saygısızlık olarak niteleyerek karşılık verdi. İki yarışmacı arasındaki sözlü çatışma büyürken yayın bir süre sessize alındı. Oylamanın sonunda Ayşe, haftanın ikinci eleme adayı oldu.