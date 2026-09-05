Sevgili İkizler, aklına “Ben neye bu kadar uğraşıyorum?” sorusu takılabilir. Ay’ın Yengeç’teki ilerleyişi, emeğinin karşılığını alıp almadığını ve maddi olarak seni neyin güvende hissettirdiğini düşünmene neden olabilir. Pazar günü olmasına rağmen önündeki haftayı kafanda kuruyorsan yapılacaklar listesini uzatıp kendini şimdiden yorma. Önce gerçekten yetişmesi gerekenleri belirle, kalanına pazartesi bakarsın.

Önümüzdeki hafta yapacağın ödemeleri gözden geçirmek işini kolaylaştırabilir. Kartının son ödeme tarihi, yaklaşan bir fatura ya da hesabından otomatik çekilecek bir tutar varsa bakiyeni kontrol et. Son anda hesaplar arasında para aktarmakla uğraşmamak için birkaç dakikanı buna ayırman yeter.

Peki ya aşk? Bir ilişkin varsa sevgilinden biraz daha fazla ilgi bekleyebilirsin ama hiçbir şey söylemeden onun anlamasını beklemek pek işe yaramaz. Canın birlikte vakit geçirmek istiyorsa söyle; küçük bir plan bile aradığın yakınlığı sağlayabilir. Bekarsan yanında sürekli ne söyleyeceğini düşünmek zorunda kalmadığın biri ilgini çekebilir. Her güzel tanışmanın ilk dakikadan büyük bir heyecan yaratması gerekmiyor; bazen insanı zamanla tanımak çok daha güzel. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…