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İkizler Burcu right-white
6 Eylül 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
05.09.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. İkizler ve yükselen İkizler burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 6 Eylül Pazar günü İkizler ve yükselen İkizler burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 6 Eylül Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün kendini nasıl hissettiğin gün içinde yaptığın planları da değiştirebilir. Ay-Satürn etkisi sabah saatlerinde enerjini düşük tutarken, öğleden sonra Ay-Mars’la birlikte yerinde durmak istemeyebilirsin. Birkaç saatte bütün haftanın açığını kapatmaya çalışır gibi hareket etme; canın dışarı çıkmak istiyorsa çık, yürümek istiyorsan yürü ama yorulduğunu fark ettiğinde programı uzatmak için kendini zorlama. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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