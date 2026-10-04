Halkalı-Kapıkule Arası 4 Saatten 1,5 Saate Düşecek: Hızlı Tren Avrupa Sınırına Ulaşıyor

Hat yalnızca yolcu için değil, yük taşımacılığı için de önemli. Yük trenlerinin seyahat süresinin 8,5 saatten 3,5 saate düşmesi bekleniyor. Yıllık yolcu kapasitesi 600 binden 3 milyona, yük kapasitesi ise 1,5 milyon tondan 9,5 milyon tona çıkacak.

Hat boyunca Babaeski, Lüleburgaz ve Büyükkarıştıran'da yeni istasyonlar yapıldı; Kapıkule ve Edirne garları ise yenilendi. Mynet'in aktardığına göre Kapıkule gar sahasındaki hat sayısı 23'ten 42'ye çıkarıldı ve Bulgaristan sınırına kadar 2,4 kilometrelik çift hat döşendi.