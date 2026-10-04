Halkalı-Kapıkule Arası 4 Saatten 1,5 Saate Düşecek: Hızlı Tren Avrupa Sınırına Ulaşıyor
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Halkalı-Kapıkule hızlı tren hattının Çerkezköy-Kapıkule kesimi 9 Ekim'de hizmete giriyor. Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak; tarihi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu duyurdu. Hat tamamlandığında Halkalı ile Kapıkule arasındaki yolcu seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate inecek, Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne de hızlı tren ağına bağlanacak.
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Hat, Avrupa sınırına kadar uzanacak.
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Hatta işletme hızı 200 km/saat olacak.
Yük taşımacılığında süre 8,5 saatten 3,5 saate inecek.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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