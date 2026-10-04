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Halkalı-Kapıkule Arası 4 Saatten 1,5 Saate Düşecek: Hızlı Tren Avrupa Sınırına Ulaşıyor

Halkalı-Kapıkule Arası 4 Saatten 1,5 Saate Düşecek: Hızlı Tren Avrupa Sınırına Ulaşıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
04.10.2026 - 16:52
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Halkalı-Kapıkule hızlı tren hattının Çerkezköy-Kapıkule kesimi 9 Ekim'de hizmete giriyor. Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak; tarihi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu duyurdu. Hat tamamlandığında Halkalı ile Kapıkule arasındaki yolcu seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate inecek, Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne de hızlı tren ağına bağlanacak.

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Hat, Avrupa sınırına kadar uzanacak.

Hat, Avrupa sınırına kadar uzanacak.

Açılışı yapılacak 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesimi, Halkalı-Kapıkule hattının son halkası. Bakan Uraloğlu, 'Hızlı tren ağımızı Çerkezköy'den Kapıkule'ye, Avrupa sınırına kadar ulaştırıyoruz' dedi. Uraloğlu, hattın Türkiye'yi Avrupa demiryolu ağına bağlayan Orta Koridor'un Avrupa'ya açılan en kritik kapısı olduğunu da vurguladı.

Hatta işletme hızı 200 km/saat olacak.

Hatta işletme hızı 200 km/saat olacak.

Çift hatlı ve elektrikli olarak inşa edilen hat, 200 km/saat işletme hızına uygun. Projede 31 köprü, 8 aç-kapa tünel, 2 viyadük, 114 geçit ve 175 menfez yer alıyor; toplam 353 kilometre ray döşendi. Hatta Seviye-1 sinyalizasyon sistemi kullanılacak.

Yük taşımacılığında süre 8,5 saatten 3,5 saate inecek.

Yük taşımacılığında süre 8,5 saatten 3,5 saate inecek.

Hat yalnızca yolcu için değil, yük taşımacılığı için de önemli. Yük trenlerinin seyahat süresinin 8,5 saatten 3,5 saate düşmesi bekleniyor. Yıllık yolcu kapasitesi 600 binden 3 milyona, yük kapasitesi ise 1,5 milyon tondan 9,5 milyon tona çıkacak.

Hat boyunca Babaeski, Lüleburgaz ve Büyükkarıştıran'da yeni istasyonlar yapıldı; Kapıkule ve Edirne garları ise yenilendi. Mynet'in aktardığına göre Kapıkule gar sahasındaki hat sayısı 23'ten 42'ye çıkarıldı ve Bulgaristan sınırına kadar 2,4 kilometrelik çift hat döşendi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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