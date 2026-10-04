Tüpraş ve Petkim'e Hizmet Veren Endmer İflas Etti: Mahkeme Kesin Mühleti Reddetti

Enerji, petrol ve petrokimya sektörlerinde mühendislik hizmetleri veren Endmer, Tüpraş, Petkim, Star Rafineri, Opet ve Kırklareli'ndeki ENKA Santrali gibi tesislerin projelerinde görev almıştı. Karara karşı istinaf yolu açık. Borçlu şirket kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde istinaf başvurusunda bulunabilecek, konkordatoya itiraz eden alacaklılar da kararın ilanından itibaren iki hafta içinde başvuru yapabilecek.