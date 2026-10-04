Tüpraş ve Petkim'e Hizmet Veren Endmer İflas Etti: Mahkeme Kesin Mühleti Reddetti
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Aliağa merkezli mühendislik şirketi Endmer, İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin kararıyla iflas etti. Enerji, petrol ve petrokimya sektörlerinde hizmet veren şirket, Tüpraş, Petkim, Star Rafineri ve Opet gibi kuruluşların projelerinde görev almıştı. Konkordato sürecini kesin mühlet talebinin reddedilmesiyle kaybeden şirketin iflası 25 Eylül 2026'da açıldı.
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Endmer'in iflasına İzmir'deki mahkeme karar verdi.
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Konkordato süreci mayısta başlamıştı.
Şirket büyük sanayi tesislerinin projelerinde yer aldı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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