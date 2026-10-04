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Tüpraş ve Petkim'e Hizmet Veren Endmer İflas Etti: Mahkeme Kesin Mühleti Reddetti

Tüpraş ve Petkim'e Hizmet Veren Endmer İflas Etti: Mahkeme Kesin Mühleti Reddetti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
04.10.2026 - 16:54
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Aliağa merkezli mühendislik şirketi Endmer, İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin kararıyla iflas etti. Enerji, petrol ve petrokimya sektörlerinde hizmet veren şirket, Tüpraş, Petkim, Star Rafineri ve Opet gibi kuruluşların projelerinde görev almıştı. Konkordato sürecini kesin mühlet talebinin reddedilmesiyle kaybeden şirketin iflası 25 Eylül 2026'da açıldı.

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Endmer'in iflasına İzmir'deki mahkeme karar verdi.

Endmer'in iflasına İzmir'deki mahkeme karar verdi.

Aliağa merkezli Endmer Endüstri Merkezi Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2026/502 esas sayılı dosyada verdiği kararla iflas etti. Mahkeme, şirketin kesin mühlet talebini reddetti ve konkordato talebini de reddederek iflasın 25 Eylül 2026 günü saat 14.20 itibarıyla açılmasına hükmetti.

Konkordato süreci mayısta başlamıştı.

Konkordato süreci mayısta başlamıştı.

Şirket, 15 Mayıs 2026'da konkordato sürecine girmiş ve mahkemeden üç ay geçici mühlet almıştı. Bu süre iki ay daha uzatıldı, üç kişilik komiser heyeti de şirketin durumunu değerlendirdi. Süreç sonunda mahkeme kesin mühlet talebini reddetti ve geçici korumayı kaldırdı.

Şirket büyük sanayi tesislerinin projelerinde yer aldı.

Şirket büyük sanayi tesislerinin projelerinde yer aldı.

Enerji, petrol ve petrokimya sektörlerinde mühendislik hizmetleri veren Endmer, Tüpraş, Petkim, Star Rafineri, Opet ve Kırklareli'ndeki ENKA Santrali gibi tesislerin projelerinde görev almıştı. Karara karşı istinaf yolu açık. Borçlu şirket kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde istinaf başvurusunda bulunabilecek, konkordatoya itiraz eden alacaklılar da kararın ilanından itibaren iki hafta içinde başvuru yapabilecek.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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