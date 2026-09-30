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1972'den Beri Üretim Yapıyordu: 54 Yıllık Dev Konkordato İlan Etti

1972'den Beri Üretim Yapıyordu: 54 Yıllık Dev Konkordato İlan Etti

Uşak
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
30.09.2026 - 10:55
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Türkiye'nin köklü seramik üreticilerinden Uşak Seramik Sanayi AŞ, borçlarını yeniden yapılandırmak için konkordato başvurusunda bulundu. Borsa İstanbul'da USAK koduyla işlem gören şirket için mahkeme 3 kişilik geçici komiser heyeti atadı. Başvurudan yalnızca bir hafta önce şirketin tahvil ödemesini vadesinde yapamaması dikkat çekmişti.

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54 yıllık seramik devi konkordato ilan etti.

54 yıllık seramik devi konkordato ilan etti.

Uşak'ın Banaz ilçesindeki tesislerinde üretimini sürdüren Uşak Seramik, son dönemde yaşadığı finansal darboğazın ardından mahkemenin kapısını çaldı. Temelleri 1972'de atılan ve yarım asrı aşkın süredir sektörde yer alan şirketin konkordato talebini Banaz 2. Asliye Hukuk Mahkemesi değerlendirdi.

Mahkeme, 29 Eylül 2026 tarihli kararıyla süreci yürütmek ve şirketin mali durumunu incelemek üzere 3 kişiden oluşan geçici konkordato komiser heyeti görevlendirdi. Şirket yönetimi ise başvurunun amacını, borçların yeniden yapılandırılması ve ticari faaliyetlerin kesintisiz sürdürülebilmesi olarak açıkladı.

Alınan tedbir kararlarıyla birlikte şirkete karşı, kanunda sayılan imtiyazlı alacaklar dışında yeni icra ve iflas takibi başlatılamayacak. Daha önce açılmış takipler de geçici mühlet boyunca duracak. Rehinli alacaklara ilişkin takipler devam edebilecek, ancak rehinli malların satışı yapılamayacak.

Konkordato, borçlarını vadesinde ödeyemeyen ya da ödeyememe tehlikesiyle karşı karşıya kalan şirketlere, alacaklılarıyla uzlaşarak borçlarını yeniden yapılandırma ve iflastan korunma imkânı tanıyan yasal bir süreç olarak biliniyor.

Konkordatodan bir hafta önce tahvil ödemesi vadesinde yapılamamıştı.

Konkordatodan bir hafta önce tahvil ödemesi vadesinde yapılamamıştı.

Konkordato başvurusu, şirkette kısa süre önce baş gösteren ödeme sorununun hemen ardından geldi. Uşak Seramik'in ihraç ettiği özel sektör borçlanma aracı için 22 Eylül'de yapılması gereken itfa ve kupon ödemesi zamanında gerçekleştirilemedi. Şirket o gün yaptığı açıklamada gecikmenin, ödeme ve fon aktarımı sırasında yaşanan teknik ve operasyonel bir aksaklıktan kaynaklandığını duyurmuş, ödemenin 23 Eylül'de yapılması için işlemlerin sürdüğünü bildirmişti.

Konkordato sürecinin başlamasıyla Borsa İstanbul da harekete geçti. USAK payları Yıldız Pazar'dan Yakın İzleme Pazarı'na alındı. Hisselerde 30 Eylül'de işlem yapılmayacak, paylar 1 Ekim'den itibaren Yakın İzleme Pazarı'nda yeniden alınıp satılabilecek.

Şirket hisseleri bu karardan önce de Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi kapsamına alınmıştı. 25 Eylül'de başlayan açığa satış ve kredili işlem yasağının 23 Ekim 2026 seans sonuna kadar uygulanacağı açıklanmıştı.

54 yıllık şirketin geleceği bundan sonra büyük ölçüde mahkemenin vereceği kararlara ve komiser heyetinin yapacağı incelemelere bağlı olacak. Yatırımcılar ve alacaklılar da sürecin nasıl ilerleyeceğini yakından izliyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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