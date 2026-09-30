1972'den Beri Üretim Yapıyordu: 54 Yıllık Dev Konkordato İlan Etti
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Türkiye'nin köklü seramik üreticilerinden Uşak Seramik Sanayi AŞ, borçlarını yeniden yapılandırmak için konkordato başvurusunda bulundu. Borsa İstanbul'da USAK koduyla işlem gören şirket için mahkeme 3 kişilik geçici komiser heyeti atadı. Başvurudan yalnızca bir hafta önce şirketin tahvil ödemesini vadesinde yapamaması dikkat çekmişti.
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54 yıllık seramik devi konkordato ilan etti.
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Konkordatodan bir hafta önce tahvil ödemesi vadesinde yapılamamıştı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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