1972'den Beri Üretim Yapıyordu: 54 Yıllık Dev Konkordato İlan Etti

Konkordato başvurusu, şirkette kısa süre önce baş gösteren ödeme sorununun hemen ardından geldi. Uşak Seramik'in ihraç ettiği özel sektör borçlanma aracı için 22 Eylül'de yapılması gereken itfa ve kupon ödemesi zamanında gerçekleştirilemedi. Şirket o gün yaptığı açıklamada gecikmenin, ödeme ve fon aktarımı sırasında yaşanan teknik ve operasyonel bir aksaklıktan kaynaklandığını duyurmuş, ödemenin 23 Eylül'de yapılması için işlemlerin sürdüğünü bildirmişti.

Konkordato sürecinin başlamasıyla Borsa İstanbul da harekete geçti. USAK payları Yıldız Pazar'dan Yakın İzleme Pazarı'na alındı. Hisselerde 30 Eylül'de işlem yapılmayacak, paylar 1 Ekim'den itibaren Yakın İzleme Pazarı'nda yeniden alınıp satılabilecek.

Şirket hisseleri bu karardan önce de Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi kapsamına alınmıştı. 25 Eylül'de başlayan açığa satış ve kredili işlem yasağının 23 Ekim 2026 seans sonuna kadar uygulanacağı açıklanmıştı.

54 yıllık şirketin geleceği bundan sonra büyük ölçüde mahkemenin vereceği kararlara ve komiser heyetinin yapacağı incelemelere bağlı olacak. Yatırımcılar ve alacaklılar da sürecin nasıl ilerleyeceğini yakından izliyor.