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Konkordato Başvurusu Yapan ve İflası Beklenen Türkiye'nin 58 Yıllık Meyve Suyu Markası Aroma İçin Yeni Gelişme

Konkordato Başvurusu Yapan ve İflası Beklenen Türkiye'nin 58 Yıllık Meyve Suyu Markası Aroma İçin Yeni Gelişme

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
11.09.2026 - 14:20
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Türkiye'nin en köklü meyve suyu markalarından biri olan Aroma, aylardır süregelen konkordato sürecini geride bıraktı. Bursa merkezli 58 yıllık şirkete mahkemenin tanıdığı bir yıllık ödeme mühleti geçtiğimiz Mart ayında sona ermiş, bu süreci başarıyla tamamlayan Aroma finansal darboğazdan çıkmıştı. Şimdi Bursa 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin verdiği yeni kararla şirket ve ortakları resmen konkordatodan çıktı.

Kaynak: Burak Taşçı / NTV

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Bursa 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, Aroma Ailesinin Konkordato Talebini Resmen Sonlandırdı.

Bursa 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, Aroma Ailesinin Konkordato Talebini Resmen Sonlandırdı.

58 yıllık meyve suyu şirketi Aroma, konkordato sürecinden çıktı. Şirkete verilen bir yıllık konkordato mühleti geçtiğimiz Mart ayında sona ermişti. Konkordato sürecini başarıyla geçiren şirket iflastan kurtuldu ve şirketin sahipleriyle birlikte konkordatodan çıkarak finansal darboğazdan çıkmış oldu.

Bursa 1'nci Asliye Hukuk Mahkemesi Başkanlığı, Ege Duruk, Mahmut Atom Duruk, Mehmet Çetin Duruk, Onur Duruk, Ömer Duruk, Perihan Duruk, Şirin Duruk, Uğur Duruk ve Aroma Bursa Meyve Suları hakkındaki mahkemede görülen davaya ilişkin karar verdi.

Ancak Karar, Alacaklılar İçin de Yeni Bir Kapı Araladı: İcra Takibi Yeniden Mümkün.

Ancak Karar, Alacaklılar İçin de Yeni Bir Kapı Araladı: İcra Takibi Yeniden Mümkün.

Mahkeme, davacıların konkordato taleplerinin feragatları nedeniyle ayrı ayrı reddine, kesin konkordato mühletinin sonuçlarının kendiliğinden sona ermesi ve tedbirlerin kaldırılmasına, konkordato komiserlerinin görevlerinin sonlandırılmasına karar verdi.

Bundan sonraki süreçte şirketten ve yöneticilerinden alacaklı olanlar, alacakları için icra takibi başlatma, duran takipleri devam ettirme gibi yöntemleri kullanabilecek.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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