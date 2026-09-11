Konkordato Başvurusu Yapan ve İflası Beklenen Türkiye'nin 58 Yıllık Meyve Suyu Markası Aroma İçin Yeni Gelişme
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Türkiye'nin en köklü meyve suyu markalarından biri olan Aroma, aylardır süregelen konkordato sürecini geride bıraktı. Bursa merkezli 58 yıllık şirkete mahkemenin tanıdığı bir yıllık ödeme mühleti geçtiğimiz Mart ayında sona ermiş, bu süreci başarıyla tamamlayan Aroma finansal darboğazdan çıkmıştı. Şimdi Bursa 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin verdiği yeni kararla şirket ve ortakları resmen konkordatodan çıktı.
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Bursa 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, Aroma Ailesinin Konkordato Talebini Resmen Sonlandırdı.
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Ancak Karar, Alacaklılar İçin de Yeni Bir Kapı Araladı: İcra Takibi Yeniden Mümkün.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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