İstanbul'da Ulaşım Pazartesi Günü 10 Saat Ücretsiz Olacak
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İstanbul'da 14 Eylül Pazartesi günü yeni eğitim-öğretim döneminin ilk günü başlıyor. Yeni dönem için kent genelinde adeta alarm verildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), okulların açılışında yaşanabilecek yoğunluğu önlemek için kapsamlı önlemler aldı. Yola çıkacak milyonlarca vatandaş için binlerce ek sefer devreye girecek. Peki, İstanbul'da 14 Eylül Pazartesi günü ulaşım ücretsiz mi?
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İstanbul'da pazartesi günü ulaşım ücretsiz mi?
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Güvenlik önlemleri artırıldı: Polis, jandarma ve zabıta 1.400'den fazla noktada görev alacak.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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