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İstanbul'da Ulaşım Pazartesi Günü 10 Saat Ücretsiz Olacak

İstanbul'da Ulaşım Pazartesi Günü 10 Saat Ücretsiz Olacak

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
11.09.2026 - 13:41
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İstanbul'da 14 Eylül Pazartesi günü yeni eğitim-öğretim döneminin ilk günü başlıyor. Yeni dönem için kent genelinde adeta alarm verildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), okulların açılışında yaşanabilecek yoğunluğu önlemek için kapsamlı önlemler aldı. Yola çıkacak milyonlarca vatandaş için binlerce ek sefer devreye girecek. Peki, İstanbul'da 14 Eylül Pazartesi günü ulaşım ücretsiz mi?

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İstanbul'da pazartesi günü ulaşım ücretsiz mi?

İstanbul'da pazartesi günü ulaşım ücretsiz mi?

Okul zili 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Milyonlarca öğrenci yeni eğitim-öğretim dönemine adım atacak. Ülkenin en kalabalık kenti İstanbul'da 'pazartesi alarmı' verildi. Yola çıkacak milyonlarca vatandaş için trafik yoğunluğunu önleme amaçlı uygulamalar hayata geçirilecek. Milyonlarca vatandaşın merak ettiği soruların başında 'İstanbul'da 14 Eylül Pazartesi günü ulaşım ücretsiz mi?' geldi.

UKOME kararıyla pazartesi günü saat 06.00-16.00 arasında İETT, metrobüs ve Metro İstanbul hatlarında toplu ulaşım ücretsiz olacak. Sisteme 3 bin 665 ek sefer eklenirken, yaklaşık 790 bin 830 yolcunun toplu taşımaya yönlendirilmesiyle 674 bin 809 aracın trafikten çekilmesi hedefleniyor. Ayrıca yaklaşık 18 bin okul servisi aracı yola çıkacak; bu servisler yaklaşık 300 bin öğrenciyi taşıyacak.

Güvenlik önlemleri artırıldı: Polis, jandarma ve zabıta 1.400'den fazla noktada görev alacak.

Güvenlik önlemleri artırıldı: Polis, jandarma ve zabıta 1.400'den fazla noktada görev alacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü 808 noktada 3 bin 151 personelle görev yaparken, jandarma 478 kritik noktada önlem alacak. İBB Zabıtası da 111 ekip halinde 231 personelle sahada olacak. Okul açılış haftası boyunca inşaat çalışmaları durdurulacak, yaya geçitleriyle ilgili bakımlar önceden tamamlandı ve olası acil durumlara karşı 7/24 müdahale ekipleri hazır bekletilecek.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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