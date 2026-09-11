İstanbul'da Ulaşım Pazartesi Günü 10 Saat Ücretsiz Olacak

Okul zili 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Milyonlarca öğrenci yeni eğitim-öğretim dönemine adım atacak. Ülkenin en kalabalık kenti İstanbul'da 'pazartesi alarmı' verildi. Yola çıkacak milyonlarca vatandaş için trafik yoğunluğunu önleme amaçlı uygulamalar hayata geçirilecek. Milyonlarca vatandaşın merak ettiği soruların başında 'İstanbul'da 14 Eylül Pazartesi günü ulaşım ücretsiz mi?' geldi.

UKOME kararıyla pazartesi günü saat 06.00-16.00 arasında İETT, metrobüs ve Metro İstanbul hatlarında toplu ulaşım ücretsiz olacak. Sisteme 3 bin 665 ek sefer eklenirken, yaklaşık 790 bin 830 yolcunun toplu taşımaya yönlendirilmesiyle 674 bin 809 aracın trafikten çekilmesi hedefleniyor. Ayrıca yaklaşık 18 bin okul servisi aracı yola çıkacak; bu servisler yaklaşık 300 bin öğrenciyi taşıyacak.