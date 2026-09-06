7 – 13 Eylül İstanbul Çocuk Etkinlikleri: İstanbul'da Bu Hafta Çocuklarla Nereye Gidilir?

Şehrin cıvıl cıvıl enerjisi ve sonbaharın tatlı esintisi İstanbul’da çocukları büyüleyici bir serüvene davet ediyor! 7 - 13 Eylül haftasında kapalı sahnelerin ışıklarından yeni sezonda vizyona giren neşeli animasyonlara, hayal gücünü besleyen yaratıcı atölyelerden açık havanın tadını çıkaracağınız eğlence parklarına ve kültür rotalarına kadar her yaşa hitap eden dopdolu bir takvim sizi bekliyor.

Peki, bu hafta İstanbul'da çocuklarla neler yapılır? Hangi tiyatro oyununa gidilir? Vizyonda hangi filmler var? En öğretici atölyeler nerede düzenleniyor? İşte bu haftanın çocuk etkinlikleri.

Uyarı: Etkinliklerin güncel durumunu kontrol etmek ve bilet satın almak için organizasyon firmalarının, etkinlik merkezlerinin ya da bilet satış platformlarının duyurularını kontrol etmelisiniz!