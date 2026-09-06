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7 – 13 Eylül İstanbul Çocuk Etkinlikleri: İstanbul'da Bu Hafta Çocuklarla Nereye Gidilir?

7 – 13 Eylül İstanbul Çocuk Etkinlikleri: İstanbul'da Bu Hafta Çocuklarla Nereye Gidilir?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
06.09.2026 - 09:49
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Şehrin cıvıl cıvıl enerjisi ve sonbaharın tatlı esintisi İstanbul’da çocukları büyüleyici bir serüvene davet ediyor! 7 - 13 Eylül haftasında kapalı sahnelerin ışıklarından yeni sezonda vizyona giren neşeli animasyonlara, hayal gücünü besleyen yaratıcı atölyelerden açık havanın tadını çıkaracağınız eğlence parklarına ve kültür rotalarına kadar her yaşa hitap eden dopdolu bir takvim sizi bekliyor.

Peki, bu hafta İstanbul'da çocuklarla neler yapılır? Hangi tiyatro oyununa gidilir? Vizyonda hangi filmler var? En öğretici atölyeler nerede düzenleniyor? İşte bu haftanın çocuk etkinlikleri.

Uyarı: Etkinliklerin güncel durumunu kontrol etmek ve bilet satın almak için organizasyon firmalarının, etkinlik merkezlerinin ya da bilet satış platformlarının duyurularını kontrol etmelisiniz! 

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İstanbul'da Bu Hafta Hangi Çocuk Oyununa Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Çocuk Oyununa Gidilir?

Sahnelerin renkli dünyası, eylül ayının tatlı serinliğinde çocukları birbirinden yaratıcı hikayelerle buluşturuyor. Haftanın öne çıkan oyunları:

Avrupa Yakası Çocuk Tiyatro Oyunları:

  • 13 Eylül saat 13.00 ve 15.00: Külkedisi Harikalar Diyarında – Torium Sahne

Anadolu Yakası Çocuk Tiyatro Oyunları:

  • 9 Eylül: Bilim Macerası Kulübü – Profesör & Bulut – Hilltown Seyirlik Sahne

  • 12 Eylül saat 14.00: Palyaçonun Yükselişi – Maltepe Tiyatrosu

  • 13 Eylül saat 14.30: Büyük Kovalamaca – Üsküdar Sahne Hane

  • 13 Eylül saat 16.00: Star Paws Doğa Devriyesi – Üsküdar Sahne Hane

  • 13 Eylül saat 13.00:: Soğuktan Korkmayan Tek Kuş – O Sahne

  • 13 Eylül saat 13.00: Oyuncak Arkadaşlar – DasDas Açık Sahne

  • 13 Eylül saat 14.00: Sihirli Kütüphane – Duru Tiyatro Watergarden Performans Merkezi

İngilizce Çocuk Oyunu: 

Çocukları Vincent van Gogh’un ünlü tablosu Yıldızlı Gece’den ilham alan büyülü bir dünyaya davet eden oyun, interaktif bir deneyim sunuyor. 

  • 13 Eylül saat 13.00: Starry Night – DasDas İstinyePark

İstanbul'da Bu Hafta Çocuklar İçin Konser ve Müzikal Var mı?

İstanbul'da Bu Hafta Çocuklar İçin Konser ve Müzikal Var mı?

Dans, ritim, renkli ışıklar ve çocukların çok sevdiği karakterler sahnede şarkılarla buluşuyor! Bu haftanın müzikalleri çocukların enerjisine enerji katacak:

7– 13 Eylül Müzikalleri:

  • 12 Eylül: Kurabiye Adam Müzikali – Hilltown Seyirlik Sahne

  • 13 Eylül: Kırmızı Balık Denizaltı Müzikali – Hilltown Seyirlik Sahne

Haftanın Çocuk Festivali:

  • 6. İstanbul Çocuk Festivali (Biletleri Satışta!)

19-20 Eylül tarihlerinde Tepe Nautilus AVM'de gerçekleşecek bu büyük organizasyon; atölyeleri, sahne şovları ve kortejleriyle sonbaharın en renkli çocuk buluşması olacak. Planınızı şimdiden yapın!

İstanbul'da Bu Hafta Vizyonda Hangi Çocuk Filmleri Var?

İstanbul'da Bu Hafta Vizyonda Hangi Çocuk Filmleri Var?

Sonbaharda da beyaz perde yepyeni ve heyecan dolu maceralara ev sahipliği yapıyor:

  • Arabalar (11 Eylül'de Vizyonda)

Konu: Hız tutkunu kahramanlarımızın yeni ve zorlu yarış pistlerinde dostluk ve takım çalışmasını yeniden keşfettikleri nefes kesen bir serüven.

Tür: Animasyon, Macera

Yaş Grubu: Genel İzleyici

  • Konuşan Hayvanlar (11 Eylül'de Vizyonda)

Konu: Sadece çocukların duyabildiği gizli bir frekansta iletişim kuran sevimli hayvanların, ormanlarını kurtarmak için insan dostlarıyla el ele verdiği sıcacık bir komedi.

Tür: Aile, Komedi

Yaş Grubu: Genel İzleyici

  • Lovitler ile Keloğlan: Mithrasın Sırrı (11 Eylül'de Vizyonda)

Konu: Geleneksel kahramanımız Keloğlan'ın fantastik yaratıklar olan Lovitler ile güçlerini birleştirip antik bir sırrı çözmeye çalıştığı gizem dolu bir masal.

Tür: Animasyon, Fantastik

Yaş Grubu: Genel İzleyici

Hâlâ Gösterimde Olan Filmler 

Kaçıranlar veya tekrar izlemek isteyenler için Doraemon: Yeni Nobita Ve Şeytanların Denizaltı Kalesi ve ormanın derinliklerindeki eğlenceli dünyayı anlatan Çılgın Böcekler sinemalarda izleyicilerini bekliyor.

7 – 13 Eylül Eğlence, Oyun Alanları ve Tema Parklar

7 – 13 Eylül Eğlence, Oyun Alanları ve Tema Parklar

Alışılmışın dışında bir eğlence arayanlar için bu haftanın en enerjik kaçış rotaları:

  • Kumburgaz Respiro Park Aquapark: Sıradan havuzların ötesine geçerek dalga simülasyonları ve kıvrımlı su tünelleriyle çocuklara adeta bir tropik ada deneyimi sunan dinamik bir su parkı.

  • Eser Diamond Aquapark (Silivri): Hızlı düşüş kaydırakları ve özel fıskiyeli oyun havuzlarıyla eylül sıcaklarında adrenalini zirveye taşıyan kapsamlı bir serinleme merkezi.

  • Park Of İstanbul - Hayvanat Bahçesi: Şehrin betonundan tamamen izole; hamaklarda uzanıp ormanın ritmini dinleyebileceğiniz ve çocukların canlı türleriyle doğrudan bağ kurabileceği kusursuz bir doğa vahası.

  • Emaar SkyView ve SkyWalk: Yüksekten korkmayan minik kaşifler için İstanbul'u cam bir zeminden seyretmenin büyüleyici ve ufuk açıcı deneyimi.

İstanbul'da Bu Hafta Çocuklarla Nereye Gidilir? Bu Hafta Hangi Etkinlikler Var?

İstanbul'da Bu Hafta Çocuklarla Nereye Gidilir? Bu Hafta Hangi Etkinlikler Var?

Dans, müzik, geleneksel el sanatları ve yaratıcılık bir arada! Çocukların yeteneklerini ve vizyonlarını besleyen en yaratıcı etkinlikler:

Anadolu Yakası Çocuk Atölyeleri:

  • Masal Çemberi / Etkileşimli Masal, Drama ve Duyusal Keşif Atölyesi / Haf'ın Masalları

Detay: Çocukların yalnızca dinlemediği; sesleri, hareketleri, hayal güçleri ve bedenleriyle aktif olarak katıldığı etkileşimli bir masal atölyesi.

Yaş Grubu: 4-6 Yaş

Gün/Saat: 12 Eylül Cumartesi, 11:00

Mekan: Kadıköy Atölye

  • Masal Mühendisleri

Detay: Bu yaratıcı drama atölyesinde çocuklar klasik masalları sorgulayıp olay örgülerini yeniden tasarlayarak kendi hayal güçleriyle bambaşka dünyalar kuruyorlar.

Yaş Grubu: 7-10 Yaş

Gün/Saat: 13 Eylül Pazar, 11:00

Mekan: Kadıköy Atölye

Avrupa Yakası Çocuk Atölyeleri:

  • Sesimi ve Müzik Yeteneğimi Keşfediyorum

Detay: Doğru şarkı söyleme tekniklerini öğrenen çocuklar, seslerini keşfederek ritim, duyum, nefes, heyecan kontrolü ve odaklanmalarını geliştiriyor.

Yaş Grubu: 7-12 Yaş

Gün/Saat: 12 Eylül Cumartesi, 16:00

Mekan: AKM Çocuk Sanat Merkezi

  • Brezilya Ritimleri: Samba Dans Atölyesi

Detay: Neşeli ve renkli dans Samba ile çocuklara müziğin coşkusunu bedenleriyle anlatma fırsatı veren, ritim ve koordinasyon geliştiren hareketli bir atölye.

Yaş Grubu: 7-11 Yaş

Gün/Saat: 12 Eylül Cumartesi, 16:00

Mekan: AKM Çocuk Sanat Merkezi

  • Minik Yogiler / Yoga Atölyesi

Detay: Eğlenceli hikayeler ve oyunlar eşliğinde yoga duruşlarını ve doğru nefes alma tekniklerini öğreten, hem dinlendirici hem eğlendirici bir seans.

Yaş Grubu: 4-6 Yaş

Gün/Saat: 10 Eylül Perşembe, 14:00 & 12 Eylül Cumartesi, 13:00 & 13 Eylül Pazar, 15:00

Mekan: AKM Çocuk Sanat Merkezi

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Bu Hafta Çocuklarla Nereye Gidilir? Bu Hafta Hangi Etkinlik Alanına Gitmeli?

Bu Hafta Çocuklarla Nereye Gidilir? Bu Hafta Hangi Etkinlik Alanına Gitmeli?

Eylül ayının tatlı serinliğinde sanatı eğlenceyle buluşturan müzeler ve çocukların enerjilerini doyasıya atabilecekleri etkinlik merkezlerini de sizin için listeledik. 

Bu Hafta Neden Gitmeli? Yazın bunaltıcı sıcağı geride kalmışken, bu tarihi endüstriyel tesisin geniş avlusunda vakit geçirmek eylül ayına çok yakışıyor. İklim Müzesi, Karikatür Müzesi ve açık hava sergileriyle tam bir kültür üssü.

Çocuklar İçin: Çocuklar trafiğe kapalı geniş açık alanda özgürce koşturup paten kayarken, rengarenk sanat enstalasyonları ve heykeller arasında harika vakit geçirebilirler.

Bu Hafta Neden Gitmeli? Karaköy sahilinde, püfür püfür esen eylül rüzgarı eşliğinde Boğaz manzarasına karşı konumlanan müze, çağdaş sanatı ailece keşfetmek için nezih, ferah ve ilham verici bir atmosfer sunuyor.

Çocuklar İçin: Müzenin alt katında çocuklara özel hazırlanan interaktif eğitim ve etkileşim alanlarında, minikler sanat eserlerinden ilham alarak kendi yaratıcı tasarımlarını ortaya koyma fırsatı buluyor.

Bu Haftanın Eğlence Rotası: 

  • Hupalupa (Ataşehir / Anadolu Yakası)

Bu Hafta Neden Gitmeli? Anadolu Yakası'nın en kapsamlı etkinlik ve aksiyon alanlarından biri olan bu merkez, çocukların fiziksel sınırlarını zorlayıp enerjilerini sonuna kadar atabilmeleri için son derece geniş bir kapalı parkur sunuyor.

Çocuklar İçin: Trambolin parkları, sünger havuzları, denge parkurları ve çarpışan arabalarla çocuklar adrenalinin ve güvenli eğlencenin tadını çıkarıyor.

  • Tema World Eğlence ve Yaşam Merkezi (Küçükçekmece / Avrupa Yakası)

Bu Hafta Neden Gitmeli? Avrupa Yakası'nın en eğlence komplekslerinden biri olan Tema World, ferah mimarisi ve geniş rekreasyon alanlarıyla hem açık hava keyfini hem de modern bir yaşam merkezini bir araya getiriyor.

Çocuklar İçin: Oyun parkurları, geniş yeşil alanlar ve açık hava eğlence üniteleriyle çocuklar gün boyu sıkılmadan enerjilerini atarken, aileler de rahatça vakit geçirebiliyor.

Eylül Akşamüstleri İçin En Güzel Doğa ve Sahil Rotaları

Eylül Akşamüstleri İçin En Güzel Doğa ve Sahil Rotaları

Gün batımına doğru esen sonbahar rüzgarları eşliğinde çimlerde yuvarlanabileceğiniz ve deniz havasını içinize çekebileceğiniz harika sahil alanları:

  • Atatürk Kent Ormanı (Sarıyer): Ağaçların yapraklarının yavaş yavaş renk değiştirmeye başladığı, esintili eylül günlerinde çocuklarla gölet etrafında doğa yürüyüşü yapmak ve sincapları gözlemlemek için şehirdeki en huzurlu kaçış noktası.

  • Caddebostan Sahili (Kadıköy): Yaz bitse de sahilin dinamiği hiç azalmıyor. Akşamüstü güneşinin altın rengi ışıklarında çimlere örtünüzü serip piknik yaparken, paten ve bisiklet yollarında çocukların özgürce koşturmasını keyifle izleyebilirsiniz.

  • Florya Atatürk Ormanı (Bakırköy): Hem ferah deniz kokusu hem de çam ağaçlarının gölgesini bir arada sunan yürüyüş yolları, çocukların güvenle bisiklet sürebileceği ve oyun parklarında enerjilerini atabileceği muazzam bir akşamüstü rotası.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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