7 – 13 Eylül İstanbul Konser Takvimi: İstanbul'da Bu Haftanın En Eğlenceli Konserleri ve Partileri

İstanbul, Eylül ayının tatlı serinliğini eşsiz müzik ziyafetleri ve muazzam bir coşkuyla karşılıyor! Bu hafta Harbiye'den Kadıköy'e, Haliç kıyılarından Life Park'a kadar şehrin dört bir yanı müziğin efsanevi isimleriyle yankılanıyor. Sahnelerde Ajda Pekkan, Erol Evgin, Candan Erçetin, Gökhan Türkmen, Simge, Serdar Ortaç ve Zülfü Livaneli gibi güçlü sesler müzikseverlere unutulmaz anlar vadediyor.

Peki, bu hafta İstanbul'da kimin konseri var? En eğlenceli parti nerede? Bu hafta nerede canlı müzik dinlenir, nerede dans edilir? İşte 7 – 13 Eylül haftasının en güncel, renkli ve heyecan verici etkinlik rehberi.

Uyarı: Konserlerle ilgili güncel bilgilere, kapı açılış saatlerine, bilet fiyatlarına ya da rezervasyon detaylarına ulaşmak için resmi bilet satış platformlarını ve etkinlik mekanlarının sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.