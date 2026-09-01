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7 – 13 Eylül İstanbul Konser Takvimi: İstanbul'da Bu Haftanın En Eğlenceli Konserleri ve Partileri

7 – 13 Eylül İstanbul Konser Takvimi: İstanbul'da Bu Haftanın En Eğlenceli Konserleri ve Partileri

Konser müzik
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
01.09.2026 - 15:17
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İstanbul, Eylül ayının tatlı serinliğini eşsiz müzik ziyafetleri ve muazzam bir coşkuyla karşılıyor! Bu hafta Harbiye'den Kadıköy'e, Haliç kıyılarından Life Park'a kadar şehrin dört bir yanı müziğin efsanevi isimleriyle yankılanıyor. Sahnelerde Ajda Pekkan, Erol Evgin, Candan Erçetin, Gökhan Türkmen, Simge, Serdar Ortaç ve Zülfü Livaneli gibi güçlü sesler müzikseverlere unutulmaz anlar vadediyor.

Peki, bu hafta İstanbul'da kimin konseri var? En eğlenceli parti nerede? Bu hafta nerede canlı müzik dinlenir, nerede dans edilir? İşte 7 – 13 Eylül haftasının en güncel, renkli ve heyecan verici etkinlik rehberi.

Uyarı: Konserlerle ilgili güncel bilgilere, kapı açılış saatlerine, bilet fiyatlarına ya da rezervasyon detaylarına ulaşmak için resmi bilet satış platformlarını ve etkinlik mekanlarının sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.

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DenizBank Tersane Istanbul Rowing Cup 2026: Yarış, Müzik ve Eğlence

Haliç’in tarihi dokusu, bu hafta sonu sporu, gastronomiyi ve müziği tek bir bilette buluşturan büyük bir festivale ev sahipliği yapıyor. Kürek yarışlarının rekabet dolu ruhu, eşsiz konserler ve gün boyu süren etkinliklerle birleşerek şehre yepyeni bir soluk getiriyor.

DenizBank Tersane Istanbul Rowing Cup 2026

  • 11 Eylül Cuma: Ücretsiz warm-up programı kapsamında serbest antrenmanlar, parkur tanıma yarışları ve müzik eşliğinde neşeli ısınma turları gerçekleşiyor.

  • Yarış Heyecanı ve Gastronomi (12-13 Eylül): Saat 10.00’dan 18.00’e kadar Haliç sularında Club, Coastal, Corporate ve Üniversite kategorilerinde kıyasıya rekabet yaşanırken; kıyıda kesintisiz DJ performansları ve özel gastronomi deneyimleri festival ruhunu zirvede tutuyor.

Bu Hafta Sonu Tersanede Kimler Sahne Alıyor?

  • Bergüzar Korel 'Hatırladıkça' Konseri: 12 Eylül Cumartesi akşamı yarış heyecanının ardından sahne alan sanatçı, hafızalara kazınan nostaljik şarkıları yorumlayarak Haliç manzarasına karşı duygu yüklü bir gece vadediyor.

  • Pink Martini All Stars ile Görkemli Kapanış: 13 Eylül Pazar saat 19.00'daki ödül töreninin hemen ardından, Türkiye'de bir ilk yaşanıyor. Ari Shapiro, Edna Vazquez, Jimmie Herrod ve onlara eşlik edecek sürpriz Türk sanatçılarla bu harika konsept, hafta sonuna unutulmaz bir nokta koyuyor.

Çocuklar İçin The Land of Legends Kids Lounge

  • Aileler yarışların ve müziğin tadını çıkarırken, minik misafirler Nickelodeon karakterlerinin sürprizleriyle dolu atölyelerde tüm günü keyifle geçiriyor.

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Pop Konserine Gidilir?

  • Erol Evgin: 7 Eylül Pazartesi saat 21.00'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde eskimeyen şarkılarıyla kalpleri ısıtıyor.

  • Serdar Ortaç Konseri: 10 Eylül Perşembe saat 21.00'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde pop ritimleriyle coşkuyu doruğa çıkarıyor.

  • Ajda Pekkan: 11 Eylül Cuma saat 21.00'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde eşsiz Süperstar enerjisiyle dinleyicileri büyülüyor.

  • Gökhan Türkmen: 11 Eylül Cuma saat 21.00'de Jolly Joker Atakent Tema sahnesinde romantik hitleriyle kulakların pasını siliyor.

  • Bengü: 11 Eylül Cuma saat 21.00'de Paribu Vadi Açıkhava sahnesinde sevilen şarkılarıyla kıpır kıpır bir akşam vadediyor.

  • Soner Sarıkabadayı: 11 Eylül Cuma saat 21.00'de Jolly Joker Vadistanbul sahnesinde ritmi yüksek ve hareketli bir performans sergiliyor.

  • Simge Konseri: 11 Eylül Cuma saat 21.00'de Jolly Joker Kartal İstMarina sahnesinde dillerden düşmeyen hitleriyle müzikseverleri mest ediyor.

  • Aşkın Nur Yengi: 12 Eylül Cumartesi saat 21.00'de Jolly Joker Kartal İstMarina sahnesinde nostaljik ve hisli bir müzikal yolculuğa çıkarıyor.

  • Mehmet & Enes Kılıç Konseri: 12 Eylül Cumartesi saat 22.30'da Mahsus Sahne Maslak mekanında müzikseverlere keyifli dakikalar yaşatıyor.

  • Seda Sayan: 13 Eylül Pazar saat 21.00'de Paribu Vadi Açıkhava sahnesinde enerjik yorumuyla seyircisine neşe saçıyor.

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Rock Konserine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Rock Konserine Gidilir?

  • Vera Konseri: 9 Eylül Çarşamba saat 20.30'da Blind İstanbul sahnesinde alternatif rock tınılarıyla sağlam bir rüzgar estiriyor.

  • Gece Yolcuları Konseri: 9 Eylül Çarşamba saat 21.00'de Dorock XL Kadıköy sahnesinde duygusal şarkılarıyla dinleyicisini derinlere çekiyor.

  • Madrigal: 11 Eylül Cuma saat 21.00'de JJ Arena sahnesinde modern melodileriyle genç kuşağı sarıp sarmalıyor.

  • Murat Mermer: 11 Eylül Cuma günü saat 21.00'de Hayal Kahvesi Bahçeşehir sahnesinde müzikseverlerle buluşuyor.

  • Duman - Rock'n Park İstanbul: 12 Eylül Cumartesi saat 16.00'da Life Park sahnesinde efsanevi klasikleriyle büyük bir festival coşkusu yaşatıyor.

  • Redd - Rock'n Park İstanbul: 12 Eylül Cumartesi saat 16.00'da Life Park sahnesinde isyankar ritimleriyle kitleleri peşinden sürüklüyor.

  • Demir Demirkan - Rock'n Park İstanbul: 12 Eylül Cumartesi saat 16.00'da Life Park sahnesinde muazzam gitar sololarıyla nefes kesiyor.

  • Koray Candemir: 12 Eylül Cumartesi saat 20.30'da Blind İstanbul sahnesinde içten ve akustik dokunuşlarla dolu bir dinleti sunuyor.

  • Ayna Konseri: 12 Eylül Cumartesi saat 21.00'de Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro sahnesinde geçmişten günümüze ölümsüz eserlerini yorumluyor.

  • Reggae Night with Sattas: 12 Eylül Cumartesi saat 21.30'da IF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde sallanan ritimleriyle özgür bir reggae rüzgarı estiriyor.

  • Pera Konseri: 12 Eylül Cumartesi saat 22.00'de Dorock XL Kadıköy sahnesinde sert ve hüzünlü melodileri başarıyla harmanlıyor.

  • mor ve ötesi - Rock'n Park İstanbul: 13 Eylül Pazar saat 16.00'da Life Park sahnesinde eşsiz enerjisiyle hafta sonuna görkemli bir damga vuruyor.

  • Vega - Rock'n Park İstanbul: 13 Eylül Pazar saat 16.00'da Life Park sahnesinde ikonik şarkılarıyla alternatif rock tutkunlarını buluşturuyor.

  • Miles Kane - Rock'n Park İstanbul: 13 Eylül Pazar saat 16.00'da Life Park sahnesinde iddialı uluslararası indie rock esintileri vadediyor.

  • Koray Candemir - Rock'n Park İstanbul: 13 Eylül Pazar saat 16.00'da Life Park sahnesinde festivalin güçlü seslerinden biri olarak sahnedeki yerini alıyor.

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Rap ve Hip-Hop Konserine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Rap ve Hip-Hop Konserine Gidilir?

  • Kamufle: 11 Eylül Cuma saat 22.30'da Muaf Kadıköy sahnesinde hızlı ve enerjik beat'leriyle rap tutkunlarını ateşliyor.

  • Freestyle Arena X Cashflow Konseri: 13 Eylül Pazar saat 20.00'de IF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde underground rap coşkusunu zirveye taşıyor.

İstanbul'da Bu Hafta Nerede DJ Performansı ve Dans Partisi Var?

İstanbul'da Bu Hafta Nerede DJ Performansı ve Dans Partisi Var?

  • Happy Girls Night: 11 Eylül Cuma saat 22.00'de Moda Kayıkhane sahnesinde kadınların doyasıya eğleneceği tempolu ve renkli bir gece sunuyor.

  • Kazdoura (Live) + Habibi Funk DJ Set: 11 Eylül Cuma saat 22.00'de JJ Pub Kanyon sahnesinde farklı coğrafyaların ritimlerini başarıyla sentezliyor.

  • Kerimcan Durmaz Konseri: 12 Eylül Cumartesi saat 21.00'de Dream Park İstanbul sahnesinde enerjisi hiç bitmeyen coşkulu bir DJ şovu sergiliyor.

  • Gmag Özel Party: 12 Eylül Cumartesi saat 22.00'de Klein Harbiye sahnesinde yüksek frekanslı, çarpıcı bir eğlenceye kapı aralıyor.

İstanbul'da Bu Haftanın Alternatif Müzik Rotaları: Özgün Sesler

İstanbul'da Bu Haftanın Alternatif Müzik Rotaları: Özgün Sesler

  • Şu Güzel İnsanlar: 10 Eylül Perşembe saat 21.30'da Blind İstanbul sahnesinde sanatseverlere samimi, sakin bir dinleti sunuyor.

  • Leman Sam Konseri: 11 Eylül Cuma saat 21.00'de Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro sahnesinde zarif yorumuyla dinleyenlerin ruhuna dokunuyor.

  • Rubato Konseri: 11 Eylül Cuma saat 22.30'da Mahsus Sahne Maslak mekanında modern arabesk tınılarıyla duygulu anlar yaşatıyor.

  • Cem Adrian Konseri: 12 Eylül Cumartesi saat 21.00'de JJ Arena sahnesinde sınır tanımayan muazzam sesiyle dinleyicileri mest ediyor.

  • Maher Zain: 12 Eylül Cumartesi saat 21.00'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde huzur dolu melodilerini İstanbullularla paylaşıyor.

  • Zülfü Livaneli & Maria Farantouri: 13 Eylül Pazar saat 21.00'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde iki yakanın ölümsüz ezgilerini kardeşlikle harmanlıyor.

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Caz Konserine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Caz Konserine Gidilir?
  • HABİTAT Art Music Live Jehan Barbur & Ceylan Ertem: 12 Eylül Cumartesi saat 20.00'de HABİTAT Hilltown sahnesinde caz ve alternatif tınıları eşsiz vokallerle birleştiriyor.

İstanbul'da Bu Hafta Klasik Müzik ve Senfoni Konseri Var mı?

İstanbul'da Bu Hafta Klasik Müzik ve Senfoni Konseri Var mı?

  • Candan Erçetin - Doğu Batı Senfonisi: 8 Eylül Salı saat 21.00'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde senfonik tınılarla büyüleyici bir atmosfer yaratıyor.

  • Candan Erçetin - Doğu Batı Senfonisi: 9 Eylül Çarşamba saat 21.00'de de kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde. 

  • Melodic Candle: 11 Eylül Cuma günü All Saints Moda Kilisesi'nde mum ışığının zarafeti eşliğinde büyüleyici ve uhrevi bir akşam vadediyor.

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Mekanda 90'lar ve Nostalji Partisi Var?

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Mekanda 90'lar ve Nostalji Partisi Var?

  • Euro Party: Geçmişe Yolculuk: 11 Eylül Cuma saat 21.30'da The Wall Saloon & Performance mekanında Avrupa'nın popüler tınılarıyla nostaljik bir geçit töreni düzenliyor.

  • Flashback 90'lar Türkçe Pop Gecesi: 11 Eylül Cuma saat 22.00'de Dorock XL Kadıköy sahnesinde 90'ların unutulmaz hitleriyle geçmişe keyifli bir köprü kuruyor.

  • DJ Sunay Güngör İle Türkçe Pop Parti: 11 Eylül Cuma saat 22.00'de Hayal Kahvesi Aqua Florya mekanında hit parçalarla eğlenceyi sabahın ilk ışıklarına taşıyor.

  • Walkman 90'lar 2000'ler Türkçe Pop Partisi: 11 Eylül Cuma saat 22.30'da IF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde geçmişin bitmeyen enerjisini dans pistine taşıyor.

  • RETROBÜS - Kıyafetli Nostaljik Parti: 11 Eylül Cuma saat 22.30'da Mask Beach sahnesinde dönemin kıyafetleriyle zamanda eğlenceli ve sürprizli bir yolculuğa çıkarıyor.

  • DJ Ali Taş ile 90'lar 2000'ler Türkçe Pop Gecesi: 12 Eylül Cumartesi saat 21.00'de Jolly Joker Atakent Tema sahnesinde altın çağın ezgileriyle dinleyicileri coşturuyor.

  • DJ Fırat CANPOLAT İle 90's & 2000's Türkçe Pop Party: 12 Eylül Cumartesi saat 22.00'de Mask Beach sahnesinde bitmeyen bir dans coşkusu yaşatıyor.

  • DJ Hakan Küfündür İle 90'lar & 2000'ler Türkçe Pop Parti: 12 Eylül Cumartesi saat 22.00'de Hayal Kahvesi Bahçeşehir mekanında ritmi bir an bile düşürmeden eğlendiriyor.

  • DJ İlkay Acartürk İle 90'lar 2000'ler Türkçe Pop Parti: 12 Eylül Cumartesi saat 22.30'da Hayal Kahvesi Aqua Florya mekanında sevilen hitleri peş peşe sıralıyor.

  • 2000's Party / Daddy-E & Dear Darling: 12 Eylül Cumartesi saat 23.59'da Blind İstanbul sahnesinde tempoyu sabaha kadar zirvede tutuyor.

İstanbul'da Bu Haftanın Konsept Etkinlikleri

İstanbul'da Bu Haftanın Konsept Etkinlikleri

  • Karaoke Gecesi: 7 Eylül Pazartesi saat 21.00'de Cafe Theatre Koşuyolu'nda mikrofonu sahnenin asıl sahiplerine, yani eğlence severlere teslim ediyor.

  • Kadınlar Matinesi: 9 Eylül Çarşamba saat 21.00'de Hayal Kahvesi Bahçeşehir sahnesinde bol kahkahalı ve danslı bir buluşmaya imza atıyor.

  • Kobra Murat ile Roman Gecesi: 10 Eylül Perşembe saat 21.00'de Dorock XL Kadıköy sahnesinde kıpır kıpır melodileriyle neşe saçıyor.

  • Bodyguard Müzikali: 11 Eylül Cuma saat 20.30'da Zorlu PSM sahnesinde efsanevi müzikal ve görsel bir şölenle izleyiciyi büyülüyor.

  • PETCH MODE 'An Evening With Depeche Mode Music': 11 Eylül Cuma saat 21.30'da Blind İstanbul sahnesinde ikonik elektronik ezgileriyle dinleyicileri bambaşka diyarlara götürüyor.

  • İyimusic fest: 12 Eylül Cumartesi saat 19.00'da Burgazada Cennet Bahçesi mekanında adanın tatlı esintisiyle müziği huzurla harmanlıyor.

  • Cefi ile Veranda Street Tavern: 12 Eylül Cumartesi saat 20.30'da Veranda Winter Garden mekanında taverna kültürüyle sıcak ve dostane bir akşam sunuyor.

  • CRUSH: 12 Eylül Cumartesi saat 21.00'de Maximum Uniq Açıkhava sahnesinde K-Pop tutkunlarını sınırsız bir coşkuya ve paha biçilemez bir enerjiye davet ediyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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