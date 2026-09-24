Dünyayı Yaşanabilir Tutan 9 Sınırın 7'si Aşıldı: Karbondioksit Rekor Seviyede

Raporun başyazarı ve PIK araştırmacısı Boris Sakschewski, Scientific American'a yaptığı açıklamada 'Teşhis çok açık. Güvenli çalışma alanının dışına çıkmış tüm gezegen sınırları üzerindeki baskı artıyor' dedi. Sakschewski'ye göre bu tablo kalıcı ve geri döndürülemez değişim riskini büyütüyor, hata payını da daraltıyor. Atmosferdeki karbondioksit 426 ppm ile rekor kırdı. Sanayi Devrimi öncesinde bu değer 280 ppm civarındaydı. Pek çok bilim insanının güvenli üst sınır saydığı 350 ppm ise 1987'de geride kalmıştı. Bu yaz Avrupa'yı ve dünyanın başka bölgelerini kavuran sıcak hava dalgaları da aynı hesabın içinde. Birleşmiş Milletler de bu ay, Paris Anlaşması'ndaki 1,5 derecelik hedefin aşılacağını kabul etti.