Dünyayı Yaşanabilir Tutan 9 Sınırın 7'si Aşıldı: Karbondioksit Rekor Seviyede
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Almanya'daki Potsdam İklim Etkileri Araştırma Enstitüsü (PIK) yıllık Gezegen Sağlığı Kontrolü raporunu yayımladı. Dünyanın yaşanabilir kalması için çizilen dokuz sınırdan yedisi aşılmış durumda. Bu yedi sınırdaki baskı, kavramın ilk kez ortaya atıldığı 2009'dan bu yana en kötü seviyesine çıktı. Güvenli alanda kalan yalnızca iki sınır var.
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Yedinci sınır okyanustan geldi
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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