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Brezilya Sandık Başında: Lula ile Yolsuzluk Yapan Başkan Bolsonaro'nun Oğlu Flavio Başa Baş Yarışıyor

Brezilya Sandık Başında: Lula ile Yolsuzluk Yapan Başkan Bolsonaro'nun Oğlu Flavio Başa Baş Yarışıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
04.10.2026 - 16:30
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Brezilya'da cumhurbaşkanlığı seçimi için bugün sandık başına gidiliyor. Mevcut Devlet Başkanı Lula da Silva, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu Flavio Bolsonaro ile karşı karşıya. Anketler başa baş bir yarışa işaret ederken seçim sonucu Brezilya'nın dışında da yakından izleniyor.

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Lula, dördüncü dönem için yeniden aday.

Lula, dördüncü dönem için yeniden aday.

Brezilya bugün birinci turu yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında. 80 yaşındaki Lula da Silva dördüncü ve son dönemi için aday, karşısında ise 45 yaşındaki senatör Flavio Bolsonaro bulunuyor. Anketler iki aday arasında başa baş bir yarışa işaret ediyor ve seçimin büyük ölçüde kutuplaşmış olduğu belirtiliyor. Medyascope'un aktardığı AtlasIntel ve Bloomberg anketinde ilk turda Lula yüzde 45,3, Flavio Bolsonaro yüzde 42,2 oy oranında görünürken, olası ikinci tur senaryosunda Bolsonaro yüzde 47,7, Lula yüzde 47,6 çıktı. Hiçbir adayın oyların yüzde 50'sini geçememesi hâlinde ikinci tur 25 Ekim'de yapılacak.

Flavio Bolsonaro babasının siyasi mirasıyla yarışıyor.

Flavio Bolsonaro babasının siyasi mirasıyla yarışıyor.

Flavio Bolsonaro, 2022'deki darbe girişimi nedeniyle 27 yıl hapis cezası alan ve aday olamayan eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu. Vaatleri arasında özelleştirmeler, devletin küçültülmesi, 10 bakanlığın kapatılması, akaryakıt ve enerjide vergi indirimi ve hapishane kapasitesinin artırılması yer alıyor. Lula ise sosyal programların sürdürülmesini, kamu yatırımlarını ve organize suçla mücadelede federal koordinasyonun güçlendirilmesini öne çıkarıyor. Bolsonaro, Lula'yı yetersiz bulduğunu söyledi, Lula ise Trump'ın baskısı nedeniyle Brezilya'nın egemenliğinin tehlikede olduğu uyarısında bulundu.

Seçim Trump'ın bölgedeki etkisini de sınayacak.

Seçim Trump'ın bölgedeki etkisini de sınayacak.

Sputnik'in haberine göre Trump, ikinci başkanlık döneminde bölgede yapılan yedi başkanlık seçiminin tamamında desteklediği adayların kazandığını söyledi. Flavio Bolsonaro, Trump'ın güvenlik politikalarını destekliyor ve seçilirse 'Americas Shield' koalisyonuna katılacağını vaat ediyor. Lula ise ABD'nin bölgedeki askeri faaliyetleri konusunda egemenliği vurguluyor ve koalisyona katılan liderleri eleştiriyor. Trump seçimi çok yakından izlediğini söylese de Flavio Bolsonaro'yu açıkça desteklemedi. Axios'a göre Trump yönetimi yaz aylarında Brezilya mallarına yüzde 25 tarife uyguladı, Lula da bunu seçime müdahale olarak nitelendirdi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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