Brezilya Sandık Başında: Lula ile Yolsuzluk Yapan Başkan Bolsonaro'nun Oğlu Flavio Başa Baş Yarışıyor

Brezilya bugün birinci turu yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında. 80 yaşındaki Lula da Silva dördüncü ve son dönemi için aday, karşısında ise 45 yaşındaki senatör Flavio Bolsonaro bulunuyor. Anketler iki aday arasında başa baş bir yarışa işaret ediyor ve seçimin büyük ölçüde kutuplaşmış olduğu belirtiliyor. Medyascope'un aktardığı AtlasIntel ve Bloomberg anketinde ilk turda Lula yüzde 45,3, Flavio Bolsonaro yüzde 42,2 oy oranında görünürken, olası ikinci tur senaryosunda Bolsonaro yüzde 47,7, Lula yüzde 47,6 çıktı. Hiçbir adayın oyların yüzde 50'sini geçememesi hâlinde ikinci tur 25 Ekim'de yapılacak.