Brezilya Sandık Başında: Lula ile Yolsuzluk Yapan Başkan Bolsonaro'nun Oğlu Flavio Başa Baş Yarışıyor
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Brezilya'da cumhurbaşkanlığı seçimi için bugün sandık başına gidiliyor. Mevcut Devlet Başkanı Lula da Silva, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu Flavio Bolsonaro ile karşı karşıya. Anketler başa baş bir yarışa işaret ederken seçim sonucu Brezilya'nın dışında da yakından izleniyor.
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Lula, dördüncü dönem için yeniden aday.
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Flavio Bolsonaro babasının siyasi mirasıyla yarışıyor.
Seçim Trump'ın bölgedeki etkisini de sınayacak.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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