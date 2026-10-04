Çocuklara Çevre Bilincini Neşe İçinde Aşılamanızı Sağlayacak 12 Eğlenceli Aktivite

Çocuklara iklim değişikliğini anlatırken bütün sorumluluğu onların omzuna yüklemek doğru bir davranış değil. Çünkü verimli enerji sistemleri kurmak, fosil yakıt kullanımını azaltmak ve net sıfır hedeflerine ulaşmak; devletlerin ve toplumun birlikte üstlenmesi gereken kolektif bir iş. Bu noktada çocukların payına düşen ise yaşadıkları dünyayı tanımak ve çözümlerin parçası olabileceklerini erkenden görmek. UNESCO da çocuklara çevre bilinci kazandırırken yalnızca sorunların anlatılmasını değil, bilimsel veriyle günlük hayat alışkanlıklarını buluşturan, daha çözüm odaklı bir yaklaşım öneriyor.

Biz de çocukların bu bilinci keyifli ve anlaşılır yollarla kazanmasına yardımcı olacak en eğlenceli aktiviteleri bir araya getirdik!