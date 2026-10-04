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Trump'tan Yaz Saati Çıkışı: Tasarıyı Engelleyen Senatöre Telefonla Baskı Çağrısı

Trump'tan Yaz Saati Çıkışı: Tasarıyı Engelleyen Senatöre Telefonla Baskı Çağrısı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
04.10.2026 - 16:34
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ABD Başkanı Donald Trump, ülkede yılda iki kez yapılan saat değişikliğinin kaldırılması gerektiğini söyledi. Trump'ın konuyla ilgili tasarıyı Senato'da bekleten Cumhuriyetçi Senatör Tom Cotton'a yönelik hamlesi de gündem oldu.

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Trump, saat değişikliğinin kaldırılmasını istiyor.

Trump, saat değişikliğinin kaldırılmasını istiyor.

Trump, Ohio'da bir mitinge giderken Beyaz Saray çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada ABD'de yaz-kış saati uygulamasının kaldırılması gerektiğini savundu. Uygulamayı eleştiren Trump 'Yılda iki kez saatleri ileri ve geri alma gibi saçma bir uygulamadan ve gelenekten kurtulmak istiyoruz' dedi. Başkan, uygulamanın ülke ekonomisine büyük yük getirdiğini ve insanların yaşam düzenini bozduğunu öne sürdü. Toplumun gün ışığından daha fazla yararlanmak istediğini, ancak kış saatine geçilince havanın çok erken karardığını da sözlerine ekledi.

Tasarı Senato'da bekliyor.

Tasarı Senato'da bekliyor.

Trump, tasarıyı engelleyen isim olarak Cumhuriyetçi Senatör Tom Cotton'ı hedef aldı ve 'Tom Cotton tasarıyı engelliyor, bunu yapmamalı' dedi. Sputnik'e göre Trump, sosyal medya hesabından Cotton'a ait olduğunu belirttiği bir telefon numarasını paylaşarak seçmenleri tasarıyı engellememesi için baskı yapmaya çağırdı. Mediaite'e göre paylaşılan numara Cotton'ın resmi iletişim bilgileriyle eşleşmiyor. Fox News Digital ise numarayı arayıp Cotton'a ulaşamadığını bildirdi. Cotton, Arkansaslıların çocuklarının karanlıkta okula gitmesini istemediğini söyleyerek kalıcı yaz saatine karşı çıkıyor. Kalıcı yaz saatini öngören Sunshine Protection Act Temmuz'da Temsilciler Meclisi'nden 308-117 oyla geçti, ancak Senato henüz oylama yapmadı. Senato'nun 3 Kasım'a kadar tatilde olduğu aktarıldı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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