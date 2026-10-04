Trump'tan Yaz Saati Çıkışı: Tasarıyı Engelleyen Senatöre Telefonla Baskı Çağrısı

Trump, Ohio'da bir mitinge giderken Beyaz Saray çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada ABD'de yaz-kış saati uygulamasının kaldırılması gerektiğini savundu. Uygulamayı eleştiren Trump 'Yılda iki kez saatleri ileri ve geri alma gibi saçma bir uygulamadan ve gelenekten kurtulmak istiyoruz' dedi. Başkan, uygulamanın ülke ekonomisine büyük yük getirdiğini ve insanların yaşam düzenini bozduğunu öne sürdü. Toplumun gün ışığından daha fazla yararlanmak istediğini, ancak kış saatine geçilince havanın çok erken karardığını da sözlerine ekledi.