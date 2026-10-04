Trump'tan Yaz Saati Çıkışı: Tasarıyı Engelleyen Senatöre Telefonla Baskı Çağrısı
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ABD Başkanı Donald Trump, ülkede yılda iki kez yapılan saat değişikliğinin kaldırılması gerektiğini söyledi. Trump'ın konuyla ilgili tasarıyı Senato'da bekleten Cumhuriyetçi Senatör Tom Cotton'a yönelik hamlesi de gündem oldu.
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Trump, saat değişikliğinin kaldırılmasını istiyor.
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Tasarı Senato'da bekliyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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