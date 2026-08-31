Sevgili İkizler, bugün Ay sizin burcunuzda ilerlerken adeta ışıl ışıl parlıyorsunuz. Kendinizi ifade etmek, yeni projelere öncülük etmek ve iş ortamında dikkatleri üzerinize çekmek oldukça kolay olacak. Ancak aynı anda birden fazla işle ilgilenmek odaklanma sorunu yaratabilir, önceliklerinizi iyi belirlemelisiniz.

Parasal konularda yeni fikirler ve fırsatlar gündeme gelebilir. Kendi becerilerinizi kazanca dönüştürebileceğiniz dijital veya kreatif alanlara yönelebilirsiniz. Yine de gereksiz alışveriş dürtünüzü kontrol altında tutmanızda fayda var.

Aşk hayatınızda hareketli ve heyecanlı bir gün sizi bekliyor. Partnerinizle birlikte enerjik aktiviteler planlayabilir, ilişkinize neşe katabilirsiniz. Bekar İkizler ise dinamik ve esprili tavırlarıyla bir ortamın neşesi olurken yeni bir flörtün ilk adımlarını atabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…