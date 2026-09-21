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Kadir İnanır'ın Milyarlık Mirasında Yeni Perde: Yeğeni Soner Arıca'dan Aile İçi Tartışmalara Net Tavır!

Kadir İnanır'ın Milyarlık Mirasında Yeni Perde: Yeğeni Soner Arıca'dan Aile İçi Tartışmalara Net Tavır!

Kadir İnanır
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
21.09.2026 - 08:53
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Türk sinemasının efsane ismi Kadir İnanır'ın 27 Haziran'da hayatını kaybetmesinin ardından başlayan miras süreci gündemden düşmüyor. Beykoz Adliyesi'nde görülen davada vasiyetnamenin açıklanması ertelenirken, aile içindeki gerginlik sosyal medyaya da taşındı. Bu tartışmalı sürecin ortasında usta oyuncunun yeğeni Soner Arıca'nın tutumu dikkat çekti.

Kaynak: 2. Sayfa

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Kadir İnanır, yarım asrı aşan kariyerinde 180'i aşkın filme ve onlarca diziye imza attı.

Kadir İnanır, yarım asrı aşan kariyerinde 180'i aşkın filme ve onlarca diziye imza attı.

Türk sinemasının usta isimlerinden Kadir İnanır, canlandırdığı unutulmaz karakterlerle kuşaklar boyu hafızalara kazındı. Kariyeri boyunca 182 film ve 12 dizide rol alan oyuncu, uzun süredir sürdürdüğü sağlık mücadelesinin ardından 27 Haziran'da 77 yaşında hayatını kaybetti. Vefatının ardından gözler, usta sanatçının geride bıraktığı büyük mirasa çevrildi.

Kadir İnanır'ın toplam mirasının yaklaşık 1 milyar TL değerinde olduğu iddia ediliyor.

Kadir İnanır'ın toplam mirasının yaklaşık 1 milyar TL değerinde olduğu iddia ediliyor.

Beykoz Adliyesi'nde görülmesi beklenen duruşmada, üç mirasçıya tebligat ulaşmadığı gerekçesiyle vasiyetin açıklanması 17 Aralık'a ertelendi. Dava avukatı Hikmet Altun Kalem mirasçı sayısının 28'e ulaştığını açıklarken, yeğen Levent İnanır kararın istedikleri yönde çıkmaması halinde hukuki yollara başvuracaklarını duyurdu. Usta oyuncunun 2015'te hazırladığı ilk vasiyetini 2022'de değiştirerek mal varlığının büyük bölümünü 27 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığı öne sürülüyor.

Levent İnanır'ın sözlerine eski eşi Neslihan Acar'dan sert bir yanıt geldi.

Levent İnanır'ın sözlerine eski eşi Neslihan Acar'dan sert bir yanıt geldi.

Levent İnanır'ın 'dayımın irade sorunu vardı' sözlerine eski eşi Neslihan Acar sosyal medyadan sert bir açıklamayla karşılık verdi. Acar'ın paylaşımının ardından kendisinin ve kızı Öykü Kardelen Arıca'nın bir WhatsApp mesajıyla tehdit edildiği iddiası hızla yayıldı. Öykü Arıca ise babasına seslendiği paylaşımında 'Buradayım, gel' ifadesini kullanarak tepkisini ortaya koydu.

Soner Arıca, miras tartışmalarının gündemde olduğu günlerde Cihangir'de görüntülendi.

Soner Arıca, miras tartışmalarının gündemde olduğu günlerde Cihangir'de görüntülendi.

Ailesini saran miras krizine dair açıklama yapmaktan kaçınan Soner Arıca, kendisini fark eden gazetecilerin sorularını cevapsız bıraktı. Dayısının adını çevreleyen tartışmalardan uzak durmayı tercih eden sanatçının bu tutumu, ailenin diğer üyelerinin sert çıkışlarıyla tezat oluşturdu. Kadir İnanır'ın miras davasındaki gerginlik büyürken Soner Arıca'nın gündemden özenle uzak durması dikkat çekti.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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