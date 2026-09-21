Kadir İnanır'ın Milyarlık Mirasında Yeni Perde: Yeğeni Soner Arıca'dan Aile İçi Tartışmalara Net Tavır!

Levent İnanır'ın 'dayımın irade sorunu vardı' sözlerine eski eşi Neslihan Acar sosyal medyadan sert bir açıklamayla karşılık verdi. Acar'ın paylaşımının ardından kendisinin ve kızı Öykü Kardelen Arıca'nın bir WhatsApp mesajıyla tehdit edildiği iddiası hızla yayıldı. Öykü Arıca ise babasına seslendiği paylaşımında 'Buradayım, gel' ifadesini kullanarak tepkisini ortaya koydu.