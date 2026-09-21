Kadir İnanır'ın Milyarlık Mirasında Yeni Perde: Yeğeni Soner Arıca'dan Aile İçi Tartışmalara Net Tavır!
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Türk sinemasının efsane ismi Kadir İnanır'ın 27 Haziran'da hayatını kaybetmesinin ardından başlayan miras süreci gündemden düşmüyor. Beykoz Adliyesi'nde görülen davada vasiyetnamenin açıklanması ertelenirken, aile içindeki gerginlik sosyal medyaya da taşındı. Bu tartışmalı sürecin ortasında usta oyuncunun yeğeni Soner Arıca'nın tutumu dikkat çekti.
Kaynak: 2. Sayfa
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Kadir İnanır, yarım asrı aşan kariyerinde 180'i aşkın filme ve onlarca diziye imza attı.
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Kadir İnanır'ın toplam mirasının yaklaşık 1 milyar TL değerinde olduğu iddia ediliyor.
Levent İnanır'ın sözlerine eski eşi Neslihan Acar'dan sert bir yanıt geldi.
Soner Arıca, miras tartışmalarının gündemde olduğu günlerde Cihangir'de görüntülendi.
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