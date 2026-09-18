Kadir İnanır'ın Vasiyetinde Yeğeninin 'İrade Sorunu' İddiası: Eski Eşi Neslihan Acar'dan Sert Rest Geldi!
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Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır'ın vasiyetinin görüşüleceği duruşma, tebligat ulaşmayan aile fertleri yüzünden 17 Aralık'a ertelendi. Adliye çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan yeğeni Levent İnanır, dayısının son yıllarda 'irade sorunu' yaşadığını söyledi. Bu sözler eski eşi Neslihan Acar'ı sosyal medyadan çok sert bir yanıt vermeye itti.
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Kadir İnanır, 1949'da Ordu'nun Fatsa ilçesinde doğdu ve Yeşilçam'ın en aranan jönlerinden biri oldu.
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Vasiyetin 2015 ve 2022'de iki kez değiştirilmesi, aile içinde ciddi bir güven sorununa yol açtı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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