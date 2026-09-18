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Kadir İnanır'ın Vasiyetinde Yeğeninin 'İrade Sorunu' İddiası: Eski Eşi Neslihan Acar'dan Sert Rest Geldi!

Kadir İnanır'ın Vasiyetinde Yeğeninin 'İrade Sorunu' İddiası: Eski Eşi Neslihan Acar'dan Sert Rest Geldi!

Yeşilçam Kadir İnanır
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
18.09.2026 - 09:15
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Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır'ın vasiyetinin görüşüleceği duruşma, tebligat ulaşmayan aile fertleri yüzünden 17 Aralık'a ertelendi. Adliye çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan yeğeni Levent İnanır, dayısının son yıllarda 'irade sorunu' yaşadığını söyledi. Bu sözler eski eşi Neslihan Acar'ı sosyal medyadan çok sert bir yanıt vermeye itti.

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Kadir İnanır, 1949'da Ordu'nun Fatsa ilçesinde doğdu ve Yeşilçam'ın en aranan jönlerinden biri oldu.

Kadir İnanır, 1949'da Ordu'nun Fatsa ilçesinde doğdu ve Yeşilçam'ın en aranan jönlerinden biri oldu.

1967'de katıldığı bir manken yarışmasıyla girdiği sinemada, 1970'lerde Türkan Şoray'la paylaştığı 'Karagözlüm' filmindeki 'Şopen' rolüyle şöhrete ulaştı.

'Selvi Boylum Al Yazmalım'daki İlyas karakteri ve 'Yılanların Öcü' ile kazandığı Altın Portakal ödülü, onu Yeşilçam'ın en unutulmaz isimlerinden biri yaptı. 1992'de 'Savcı' diziyle televizyona geçen usta oyuncu, 26 Haziran'da tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayatını kaybetti.

Vasiyetin 2015 ve 2022'de iki kez değiştirilmesi, aile içinde ciddi bir güven sorununa yol açtı.

Vasiyetin 2015 ve 2022'de iki kez değiştirilmesi, aile içinde ciddi bir güven sorununa yol açtı.

Noter huzurunda hazırlanan vasiyetlerin içeriği gizli tutulurken, davanın görüleceği duruşma bazı aile fertlerine tebligat ulaşmadığı için 17 Aralık'a ertelendi. Adliye çıkışında konuşan Levent İnanır, 'Dayımın irade sorunu vardı, ağır tedavi görüyordu, ilaçlar kullanıyordu' diyerek dayısının bilinç kaybı yaşadığını ve 6 yılda 3 kez pıhtı attığını söyledi.

Bu sözlere eski eşi Neslihan Acar'dan yanıt gecikmedi. Acar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İnanır'ı 'iradesini hiç kaybetmeyen, kararlılığıyla hafızalara kazınan bir insan' olarak tanımlayarak, 'Ünlü insanların hayatlarının büyük kısmı kayıt altında geçer... Bu yüzden haklarında desteksiz atmak gaflet ve dalalettir!' ifadelerini kullandı.

Çiftin kızı Öykü Kardelen Arıca da annesine destek vererek, 'Benim annem de babam da Neslihan'dır' dedi. Öte yandan hiç evlenmeyen İnanır'ın mirasını yıllardır hayatını paylaştığı Jülide Kural'a bıraktığı iddiaları da gündemde.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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