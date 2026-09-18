Kadir İnanır'ın Vasiyetinde Yeğeninin 'İrade Sorunu' İddiası: Eski Eşi Neslihan Acar'dan Sert Rest Geldi!

Noter huzurunda hazırlanan vasiyetlerin içeriği gizli tutulurken, davanın görüleceği duruşma bazı aile fertlerine tebligat ulaşmadığı için 17 Aralık'a ertelendi. Adliye çıkışında konuşan Levent İnanır, 'Dayımın irade sorunu vardı, ağır tedavi görüyordu, ilaçlar kullanıyordu' diyerek dayısının bilinç kaybı yaşadığını ve 6 yılda 3 kez pıhtı attığını söyledi.

Bu sözlere eski eşi Neslihan Acar'dan yanıt gecikmedi. Acar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İnanır'ı 'iradesini hiç kaybetmeyen, kararlılığıyla hafızalara kazınan bir insan' olarak tanımlayarak, 'Ünlü insanların hayatlarının büyük kısmı kayıt altında geçer... Bu yüzden haklarında desteksiz atmak gaflet ve dalalettir!' ifadelerini kullandı.

Çiftin kızı Öykü Kardelen Arıca da annesine destek vererek, 'Benim annem de babam da Neslihan'dır' dedi. Öte yandan hiç evlenmeyen İnanır'ın mirasını yıllardır hayatını paylaştığı Jülide Kural'a bıraktığı iddiaları da gündemde.