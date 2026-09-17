Kadir İnanır'ın Gizemli 3 Vasiyeti Yine Açılamadı: Tarih Ertelendi!

Levent İnanır, 'Benim eklemek istediğim tek şey, tabii herkesin bilmediği bir şey. Ben çok yakınında olduğum için 2018'den beri bir süreç bu. Sevgili Kardeşimin üzüntüleri de var. O açıklanacak bir şekilde. O da şok edici. Çok tatlı bir kendisi, çok tatlı, çok sıcak... O yüzden bekleyeceğiz. Dediğim gibi akli melekeleri gayet yerindeydi, iradesi vardı. Şikayetçi olan bir tek amcamız... Zaman zaman o da olur tabii canım. Vasiyetinin değiştiği, üç kere değiştirildiğinden bahsediliyor ama ne kadar doğru... Valla içeriği... İçeriği doğru da içeriğini bilmiyoruz. İçeriğine işte şimdi hakim hanımla öğreneceğiz. Ama söylüyorum yani içerik ne olursa olsun adalet diye bir şey var tabii yani. Niye değiştirsin? Yani 2015'te verdiği bir vasiyeti 2022'de değiştiriyor, aynı tarihte tekrar değiştiriyor. Bu biraz kafa karıştıran bir durum. Dediğim gibi iki kere üç kere değiştirilmiş.' dedi.