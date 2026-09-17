Kadir İnanır'ın Gizemli 3 Vasiyeti Yine Açılamadı: Tarih Ertelendi!
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Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır’ın vefatının ardından geride bıraktığı mirasla ilgili merak edilen süreçte yeni bir gelişme yaşandı. Usta sanatçının hayatının farklı dönemlerinde hazırladığı üç ayrı vasiyetnamenin açılacağı tarih belli olmuştu. İçeriği bugüne kadar gizli tutulan vasiyetnamelerin 17 Eylül Perşembe günü Beykoz Adliyesi’nde açılması bekleniyordu. İnanır’ın abisinin ve ablasının çocukları adliye önünde toplandı. Ancak vasiyetnamenin açılış tarihi ertelendi.
Kaynak: Snob Magazin
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Kadir İnanır’ın toplam üç ayrı vasiyetname hazırladığı öğrenildi. Usta oyuncunun ilk vasiyetini 2015 yılında oluşturduğu, 2022 yılında ise noter huzurunda iki ayrı vasiyetname daha düzenlediği belirtildi.
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Yıllardır gizemini koruyan 3 vasiyetin 17 Eylül Perşembe Beykoz Adliye'sinde açılması bekleniyordu.
Vasiyetnamenin açıklanmasının ertelenmesinin öncesinde Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
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