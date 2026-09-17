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Kadir İnanır'ın Gizemli 3 Vasiyeti Yine Açılamadı: Tarih Ertelendi!

Kadir İnanır'ın Gizemli 3 Vasiyeti Yine Açılamadı: Tarih Ertelendi!

Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
17.09.2026 - 11:54
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Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır’ın vefatının ardından geride bıraktığı mirasla ilgili merak edilen süreçte yeni bir gelişme yaşandı. Usta sanatçının hayatının farklı dönemlerinde hazırladığı üç ayrı vasiyetnamenin açılacağı tarih belli olmuştu. İçeriği bugüne kadar gizli tutulan vasiyetnamelerin 17 Eylül Perşembe günü Beykoz Adliyesi’nde açılması bekleniyordu. İnanır’ın abisinin ve ablasının çocukları adliye önünde toplandı. Ancak vasiyetnamenin açılış tarihi ertelendi.

Kaynak: Snob Magazin

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Kadir İnanır’ın toplam üç ayrı vasiyetname hazırladığı öğrenildi. Usta oyuncunun ilk vasiyetini 2015 yılında oluşturduğu, 2022 yılında ise noter huzurunda iki ayrı vasiyetname daha düzenlediği belirtildi.

Kadir İnanır’ın toplam üç ayrı vasiyetname hazırladığı öğrenildi. Usta oyuncunun ilk vasiyetini 2015 yılında oluşturduğu, 2022 yılında ise noter huzurunda iki ayrı vasiyetname daha düzenlediği belirtildi.

Yıllardır gizlilikle saklanan bu belgelerin açılmasıyla birlikte sanatçının mirasını kimlere bıraktığı ve özel isteklerinin neler olduğu netlik kazanacaktı. Yalnızca maddi varlıklarla sınırlı olmadığı öne sürülen vasiyetnamede usta sanatçının banka hesapları, gayrimenkulleri ve yıllar içinde oluşturduğu kişisel koleksiyonları da miras kapsamında değerlendirildiği öğrenildi. İnanır’ın özellikle saat, yüzük, özel tasarım çakmaklar ve dünyanın farklı bölgelerinden topladığı kurbağa figürlerinden oluşan koleksiyonuyla da bilindiği belirtiliyor. Kadir İnanır’ın 27 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural ile resmi nikahının bulunmaması nedeniyle, vasiyetnamelerde Kural’ın yer alıp almadığı da merak edilen konular arasında bulunuyor. İnanır’ın vasiyetnamesine Kural’ın da vefat etmesi ihtimaline karşı malvarlığının insan hakları dernekleri ve eğitim kurumları arasında paylaştırılmasını istediği iddia edildi. Vasiyetlerin açılmasıyla birlikte bu konu da açıklığa kavuşacak.

Yıllardır gizemini koruyan 3 vasiyetin 17 Eylül Perşembe Beykoz Adliye'sinde açılması bekleniyordu.

Yıllardır gizemini koruyan 3 vasiyetin 17 Eylül Perşembe Beykoz Adliye'sinde açılması bekleniyordu.

Ancak merakla beklenen vasiyetnamelerin ne olduğu bugün de öğrenilemedi. İnanır’ın abisinin ve ablasının çocukları adliye önünde bulunurken Yeşilçam efsanesi sanatçının vasiyetnamesinin bazı yakınlarına tebligat yapılamaması nedeniyle 17 Aralık’a ertelendiği öğrenildi.

Vasiyetnamenin açıklanmasının ertelenmesinin öncesinde Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Levent İnanır, 'Benim eklemek istediğim tek şey, tabii herkesin bilmediği bir şey. Ben çok yakınında olduğum için 2018'den beri bir süreç bu. Sevgili Kardeşimin üzüntüleri de var. O açıklanacak bir şekilde. O da şok edici. Çok tatlı bir kendisi, çok tatlı, çok sıcak... O yüzden bekleyeceğiz. Dediğim gibi akli melekeleri gayet yerindeydi, iradesi vardı. Şikayetçi olan bir tek amcamız... Zaman zaman o da olur tabii canım. Vasiyetinin değiştiği, üç kere değiştirildiğinden bahsediliyor ama ne kadar doğru... Valla içeriği... İçeriği doğru da içeriğini bilmiyoruz. İçeriğine işte şimdi hakim hanımla öğreneceğiz. Ama söylüyorum yani içerik ne olursa olsun adalet diye bir şey var tabii yani. Niye değiştirsin? Yani 2015'te verdiği bir vasiyeti 2022'de değiştiriyor, aynı tarihte tekrar değiştiriyor. Bu biraz kafa karıştıran bir durum. Dediğim gibi iki kere üç kere değiştirilmiş.' dedi.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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